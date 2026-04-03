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मिडिल ईस्ट क्राइसिस और LPG पर कांग्रेस में फूट! दो दिग्गज नेताओं ने पार्टी लाइन से किया किनारा

Congress Leader Ditch Party Line: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं. आनंद शर्मा और कमलनाथ ने मिडिल ईस्ट क्राइसिस और एलपीजी को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया है.  इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी इस मुद्दे पर आधिकारिक लाइन से अलग राय रख चुके हैं. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:40 AM IST
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LPG संकट और मिडिल ईस्ट क्राइसिस से कांग्रेस नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा (Photo - AI)
LPG संकट और मिडिल ईस्ट क्राइसिस से कांग्रेस नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा (Photo - AI)

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की प्रतिक्रिया को लेकर अब कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग सुर सुनाई देने लगे हैं. पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर दो वरिष्ठ नेताओं ने एनडीए सरकार के रुख का समर्थन किया है, जिससे सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने साफ कहा कि देश में एलपीजी को लेकर किसी तरह का संकट नहीं है, जिससे सरकार के दावों को बल मिलता है. वहीं, यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे आनंद शर्मा ने भी खुले तौर पर भारत की कूटनीतिक रणनीति की सराहना की.

आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट करते हुए लिखा, 'मौजूदा हालात में भारत ने जिस तरह संतुलित और समझदारी भरा रुख अपनाया है, वह सराहनीय है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस समय देश को ऐसी प्रतिक्रिया की जरूरत है, जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हित से प्रेरित हो.' कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं के बयानों को पार्टी की आधिकारिक सोच से अलग माना जा रहा है, जिससे अंदरूनी असहजता बढ़ सकती है. ऐसे वक्त में, जब अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक दल आमतौर पर एकजुट दिखने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस के भीतर यह मतभेद नई बहस को जन्म दे सकता है.

मिडिल ईस्ट तनाव पर कांग्रेस में मतभेद?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं. इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी इस मुद्दे पर आधिकारिक लाइन से अलग राय रख चुके हैं. हालांकि, उस समय पार्टी नेतृत्व ने उनकी टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. सूत्रों के मुताबिक, इन बयानों की वजह से पार्टी को असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ा था. खासकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के मुद्दे पर दोनों नेताओं की अलग राय ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी थी. यही कारण रहा कि संसद में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर हुई बहस के दौरान पार्टी ने सावधानी बरतते हुए शशि थरूर और मनीष तिवारी को बोलने का मौका नहीं दिया. इसे पार्टी की अंदरूनी रणनीति के तौर पर देखा गया, ताकि किसी तरह का विरोधाभासी संदेश बाहर न जाए.

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सियासी मतभेदों से ऊपर उठकर करें बात

आनंद शर्मा ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी, ताकि अचानक बनी इस अस्थिर और संवेदनशील स्थिति में लिए जा रहे अहम फैसलों की जानकारी साझा की जा सके. उनके मुताबिक, ऐसे समय में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह राष्ट्रीय संवाद लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि देश के सामने खड़ी चुनौतियों का सामना केवल एकजुट और परिपक्व सोच के साथ ही किया जा सकता है. उनका मानना है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए सभी पक्षों को जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा. आनंद शर्मा ने यह भी याद दिलाया कि भारत के ईरान के साथ केवल कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी गहरे रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे को भी बेहद अहम बताया, यह संकेत देते हुए कि मौजूदा वैश्विक हालात का सीधा असर भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ सकता है.

आनंद शर्मा ने मिडिल ईस्ट युद्ध पर जताई चिंता

आनंद शर्मा ने ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. ऊर्जा संकट, डगमगाती अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े खतरे इस जंग के कारण और भी गंभीर हो गए हैं.
उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो रही हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और रुपये समेत कई देशों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ा है. ऐसे हालात न केवल तुरंत चुनौती पेश करते हैं, बल्कि लंबे समय तक असर डाल सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है.

आनंद शर्मा ने खास तौर पर भारत के हितों का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोलियम, एलपीजी और पीएनजी जैसी जरूरी ऊर्जा आपूर्तियों पर नजर रखना अहम है. इसके साथ ही करीब 200 अरब डॉलर के व्यापार, विदेशों में रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा और हित, और देश में आने वाले लगभग 60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्रेषण (रेमिटेंस) को भी ध्यान में रखना होगा. उन्होंने संकेत दिया कि मौजूदा संकट में दांव पर बहुत कुछ लगा है. सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है.

पार्टी लाइन से हटकर इन दोनों नेताओं ने सरकार की तारीफ की

जहां एक ओर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगा रही है कि वह अमेरिका और इज़रायल के दबाव में काम कर रही है और अपने पुराने सहयोगियों से दूरी बना चुकी है, वहीं इन दोनों नेताओं के बयान थोड़े अलग संकेत देते हैं. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसने इस मामले में हार मान ली है. लेकिन इसी बीच एलपीजी की कथित कमी को लेकर उठ रही चिंताओं पर कमलनाथ ने अलग ही तस्वीर पेश की. उन्होंने साफ कहा कि ज़मीनी स्तर पर ऐसी कोई कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे लोगों को लगे कि संकट है. इन बयानों से साफ है कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर एकरूपता की कमी दिख रही है, जो राजनीतिक तौर पर आगे चलकर अहम साबित हो सकती है.

कमलनाथ के पोस्ट पर सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस को घेरते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता कमल नाथ ने यह स्वीकार कर लिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है. सिंधिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से झूठ और भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करती रही है, जिसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए. उन्होंने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को जनता के मन में डर और अविश्वास पैदा करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशें बंद कर देनी चाहिए. इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है, और दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.

यह भी पढ़ेंः  इन 21 सीटों से हटे DMK-AIADMK, क्या TVK-NTK रचेंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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