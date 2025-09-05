कश्मीर की हजरतबल दरगाह में बवाल, भीड़ ने पत्थर मार-मारकर तोड़ा अशोक चिन्ह, कट्टरपंथियों ने लगाए नारे
Advertisement
trendingNow12910063
Hindi Newsदेश

कश्मीर की हजरतबल दरगाह में बवाल, भीड़ ने पत्थर मार-मारकर तोड़ा अशोक चिन्ह, कट्टरपंथियों ने लगाए नारे

श्रीनगर में ईद-ए-मिलाद के मौके पर हजरतबल दरगाह में बड़ा बवाल हो गया. दरगाह के रेनोवेशन के बाद लगाए गए संगमरमर पर विवाद खड़ा हो गय.। लोगों का आरोप था कि मस्जिद के अंदर मूर्ति जैसी चीज लगाई गई है, जो इस्लाम के खिलाफ है. गुस्साए लोगों ने अशोक चिह्न लगी पट्टिका तोड़ दी.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 05, 2025, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कश्मीर की हजरतबल दरगाह में बवाल, भीड़ ने पत्थर मार-मारकर तोड़ा अशोक चिन्ह, कट्टरपंथियों ने लगाए नारे

Srinagar: श्रीनगर में ईद-ए-मिलाद के मौके पर हजरतबल दरगाह में बड़ा बवाल हो गया. दरगाह के रेनोवेशन के बाद लगाए गए संगमरमर पर विवाद खड़ा हो गय. लोगों का आरोप था कि मस्जिद के अंदर मूर्ति जैसी चीज लगाई गई है, जो इस्लाम केखिलाफ है. गुस्साए लोगों ने अशोक चिह्न लगी पट्टिका तोड़ दी. यह संगमरमर दो दिन पहले वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने उद्घाटन के दौरान लगाया था.

'घटना बहुत ही अफसोसनाक है'

भीड़ का कहना है कि मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती. बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में भीड़ वक्फ बोर्ड के लगाए गए शिलापट्ट पर उकेरी गई अशोक स्तंभ की आकृति को पत्थर से तोड़ते हुई दिखाई दे रही है. जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि यह घटना बहुत ही अफसोसनाक है, यह एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं. इन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है.'

बीजेपी नेता ने रविंद्र रैना कहा

वहीं, इस बवाल को लेकर ज़ी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी नेता ने रविंद्र रैना ने कहा कि इस मुकद्दस दिन को किसी भी तरह की उपद्रव नहीं होनी चाहिए. अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो वो प्रशासन से बात कर इस मसले का हल कर सकता था.'

मस्जिद के भीतर किसी भी तरह की मूर्ति लगाने के आरोप के बाद भीड़ ने अशोक स्तंभ को तोड़ दिया. भीड़ का कहना है कि मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती. बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में भीड़ वक्फ बोर्ड के लगाए गए शिलापट्ट पर उकेरी गई अशोक स्तंभ की आकृति को पत्थर से तोड़ते हुई दिखाई दे रही है. दरअसल, शिलापट्ट का 3 सितंबर को वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ दरख्शां अंद्राबी ने उद्घाटन किया था, जिसपर दरख्शां अंद्राबी का नाम भी लिखा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Srinagar

Trending news

खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में बवाल, भीड़ ने पत्थर मार-मारकर तोड़ा अशोक चिन्ह
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में बवाल, भीड़ ने पत्थर मार-मारकर तोड़ा अशोक चिन्ह
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
armed forces
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
#Congress
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
Ajit Pawar
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
Bombay High Court News
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
opration sindoor
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
Mohan Bhagwat statement
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
;