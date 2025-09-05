कश्मीर की हजरतबल दरगाह में बवाल, भीड़ ने पत्थर मार-मारकर तोड़ा अशोक चिन्ह, कट्टरपंथियों ने लगाए नारे

Srinagar: श्रीनगर में ईद-ए-मिलाद के मौके पर हजरतबल दरगाह में बड़ा बवाल हो गया. दरगाह के रेनोवेशन के बाद लगाए गए संगमरमर पर विवाद खड़ा हो गय. लोगों का आरोप था कि मस्जिद के अंदर मूर्ति जैसी चीज लगाई गई है, जो इस्लाम केखिलाफ है. गुस्साए लोगों ने अशोक चिह्न लगी पट्टिका तोड़ दी. यह संगमरमर दो दिन पहले वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने उद्घाटन के दौरान लगाया था.

'घटना बहुत ही अफसोसनाक है'

भीड़ का कहना है कि मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती. बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में भीड़ वक्फ बोर्ड के लगाए गए शिलापट्ट पर उकेरी गई अशोक स्तंभ की आकृति को पत्थर से तोड़ते हुई दिखाई दे रही है. जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि यह घटना बहुत ही अफसोसनाक है, यह एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं. इन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है.'

बीजेपी नेता ने रविंद्र रैना कहा

वहीं, इस बवाल को लेकर ज़ी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी नेता ने रविंद्र रैना ने कहा कि इस मुकद्दस दिन को किसी भी तरह की उपद्रव नहीं होनी चाहिए. अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो वो प्रशासन से बात कर इस मसले का हल कर सकता था.'

