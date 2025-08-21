माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 श्रद्धालु की मौत और 40 घायल

Bus accident on Jammu-Pathankot highway: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक बस हादसा हुआ, जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 40 यात्री घायल हो गए. ये सभी यात्री उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रहे थे. जानकारी सामने आई कि यह हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों से भरी बस (रजिस्ट्रेशन नंबर- यूपी 81 बीटी 7688), कठुआ से कटरा की ओर जा रही थी. जिला सांबा के जतवाल क्षेत्र में अचानक बस का टायर फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर लगभग 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गई.

सांबा जिले का मामला

हादसे के बाद स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मदद के लिए आगे आए और बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. इनमें से 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए एम्स विजयपुर रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

अमरोहा के सभी श्रद्धालु

एक यात्री ने बताया कि वह अमरोहा आए थे और माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए कटरा जा रहे थे. बस में बच्चे और महिलाएं भी सवार थीं. रास्ते में हादसा हुआ, जिसमें लगभग सभी लोगों को चोटें आई हैं. हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हुई है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बस सवार यात्रियों की मदद की.

ड्राइवर की गलती से हुआ ये हादसा

व्यक्ति ने दावा किया कि ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ. हम सभी शो रहे थे. अचानक से गाड़ी एक पुल से 30 फीट नीचे गिर गई. दूसरे यात्री ने बताया कि वह अपने घर से 18 अगस्त को निकले थे. शुरुआत में चामुंडा देवी मंदिर और ज्वालाजी मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद बस सवार सभी लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे. रात को करीब डेढ़ बजे हादसा हुआ. (इनपुट आईएएनएस से)