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Hindi Newsदेशएक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?

एक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?

यूपी के हाथरस जिले में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि हर कोई इसे सुनकर हैरान है. दरअसल एक डेडबॉडी को लेकर एक मुस्लिम फैमिली और हिन्दू फैमिली के बीच विवाद हो गया है. दोनों ही परिवार इस डेडबॉडी पर अपना-अपना दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Written By  Raju Raj|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: May 13, 2026, 10:23 AM IST
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आखिर कौन है इस डेडबॉडी का असली वारिस? (AI- Image)
आखिर कौन है इस डेडबॉडी का असली वारिस? (AI- Image)

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक युवक की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. सासनी क्षेत्र में इगलास रोड स्थित जय दुर्गा धाम कॉलोनी के पास रविवार दोपहर करीब 11 बजे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव को सबसे पहले कुछ ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. जांच टीम ने घटनास्थल से कई अहम नमूने जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

इस मामले की शुरुआती जांच में पता चला कि मृत युवक 2 मई से अपने घर से लापता था. परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो 4 मई को कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. इसी बीच मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब लहौर्रा गांव के एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीण कोतवाली पहुंच गए और शव को अपने गांव के युवक का बताने लगे. अचानक कई लोगों के शव पर दावा करने से पुलिस भी उलझन में पड़ गई. हालांकि, मृतक के परिजनों ने कपड़ों, सैंडिल, हाथ में पहने कड़े और हाथ पर बने 'जाहरवीर बाबा' के टैटू के आधार पर शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इलाके में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

पहले साबिर के रूप में हुई लावारिश शव की पहचान

शनिवार दोपहर करीब 11 बजे इगलास रोड स्थित जय दुर्गा धाम कॉलोनी के पास उस समय सनसनी फैल गई, जब लोगों ने एक युवक का क्षत-विक्षत शव पड़ा देखा. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान 25 वर्षीय हाशिम पुत्र साबिर, निवासी गढ़ौआ के रूप में की. शव की हालत बेहद खराब होने के कारण इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले को लेकर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है. 

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मामले में आया चौंकाने वाला मोड़

पहले जिस शव को अपने बेटे का समझकर पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, अब उसी मामले में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. पुलिस जांच के दौरान पता चला कि इगलास रोड पर मिला शव किसी और का है. दरअसल, मृतक के पिता साबिर ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनका बेटा 2 मई को खेत से लकड़ी लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. बाद में एक अज्ञात शव मिलने पर उन्होंने उसे अपने बेटे का शव मान लिया और गांव के ही पांच नामजद समेत सात अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया. लेकिन अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. शव की पहचान क्षेत्र के गांव लहौर्रा निवासी 32 वर्षीय सुसा उर्फ सुभाष पुत्र नौरंगी लाल के रूप में हुई है. 

हिन्दू परिवार भी शव पर दावा करने पहुंच गया

सुभाष के पिता नौरंगी लाल ने बताया कि उनका बेटा 5 मई से घर से लापता था. परिवार और ग्रामीण लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसी दौरान इगलास रोड स्थित जय दुर्गा धाम कॉलोनी में शव मिलने की सूचना मिली. खबर मिलते ही नौरंगी लाल अपने परिवार और गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कोतवाली पहुंचे. वहां शव को देखकर उन्होंने उसकी पहचान सुसा उर्फ सुभाष के रूप में की. अब पुलिस पूरे मामले की दोबारा जांच में जुट गई है. साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिर साबिर का बेटा कहां है और इगलास रोड पर मिले सुभाष की मौत किन परिस्थितियों में हुई. 

मृतक के बाजू पर जाहरवीर बाबा का टैटू

उन्होंने मृतक की पहचान कपड़े, सैंडल, बाजू में कड़ा एवं बाजू पर बने टैटू जाहरवीर बाबा के उस की है. मृतक के भाई राजेश कुमार ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि एक गिलास रोड पर मिली बॉडी उसके भाई सुसा उर्फ सुभाष पुत्र नौरंगी लाल की ही है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई. एक ही बॉडी को दो परिजन अपना बताने पर पुलिस की चिंता और भी बढ़ गई है एक तरफ तो गढ़ौआ के साबिर मेरा तक की पहचान अपने बेटे 25 वर्षीय हाशिम के रूप में कर रहे हैं वही लहौर्रा के नौरंगी लाल 32 वर्षीय सुसा और सुभाष पुत्र नौरंगी लाल के रूप में भी बता रहे हैं. 

अब DNA रिपोर्ट पर होगी मृतक की पहचान

अब डीएनए के आधार पर मृतक की पहचान की जा सकती है. पुलिस मामले की उलझन में पड़ गई है. प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी का कहना है कि शनिवार को मिली बॉडी को गढ़ौआ के साबिर ने मृतक की पहचान हाशिम के रूप में की थी लेकिन लहौर्रा के नौरंगी लाल ने मृतक की पहचान 32 वर्षीय सुसा और सुभाष के रूप में कर थाने में तहरीर दी है मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ेंः प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?

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