दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए

आजकल पाकिस्तान की पृष्ठभूमि में बनी बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की काफी चर्चा है. 11 दिसबंर के दिन भारत ने एक ऐसा ही धुरंधर मूव चला था जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था. इसके पीछे एक तस्वीर है. उस एक तस्वीर ने कैसे पाकिस्तान के हौसले तोड़ दिए, आपको जानना चाहिए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:13 AM IST
हां, यह तस्वीर पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों को भी सताएगी. उस दिन ये कैसे हो गया? दिनदहाड़े भारतीय सशस्त्र बलों का यह सबसे सफल हवाई हमला था. अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद भारत और पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई के नतीजे कुछ और होते. इस तस्वीर को देखते ही पाकिस्तानी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए. वे समझ गए कि अब भारतीय सेना से लड़ पाना संभव नहीं है. ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का सरेंडर हुआ. इस तस्वीर को गौर से देखिए. वो आज ही का दिन था. भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है. पाकिस्तानियों को मिर्ची तो जरूर लगेगी.  

वो टंगाइल या कहिए तंगेल पैरा ड्रॉप ऑपरेशन था. इस दिन IAF ने उपमहाद्वीप का पहला बड़ा एयरबोर्न हमला किया था. डकोटा समेत कई विमानों ने तंगैल (टैंगेल) में 750 सैनिकों की एक बटालियन को पैराशूट से उतारा. यह जगह ढाका से करीब 70 किमी दूर और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पूंगली पुल के पास थी. भारत का प्लान इसी पुल पर कब्जा करना था जिससे पाकिस्तान सेना की ब्रिगेड को ढाका पहुंचने से रोका जा सके. हुआ भी ऐसा ही. और ढाका की घेराबंदी भारतीय सेना ने पूरी कर ली. 

आसमान से भारत ने ऐसा दबाव बनाया कि ढाका में खौफ पैदा हो गया. वहां खबर फैलने लगी कि भारत ने एक पूरी ब्रिगेड को उतार दिया है, अब भारतीय सेना को ढाका पर चढ़ाई करने में देर नहीं लगने वाली. इस ऑपरेशन का मनोवैज्ञानिक असर काफी हुआ और जनरल नियाजी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए. धड़ल्ले से दिन की रोशनी में इस तरह का ऑपरेशन भारत की पावर दिखा रहा था.  

IAF ने सटीक गाइडेंस के साथ MiG-21 जैसे लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के बीच दिन के उजाले में दुर्लभ ड्रॉप को अंजाम दिया. सेना ने तेजी से पूंगली पुल पर कब्जा कर लिया, जिससे ढाका का उत्तरी संपर्क टूट गया. यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे बड़े हवाई ड्रॉप ऑपरेशनों में से एक था. इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने बेहतर तालमेल के साथ अंजाम दिया था. 

इस ऐतिहासिक जीत को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स 'तंगेल फॉर्मेशन' में फ्लाई पास्ट करती है. वीडियो देखिए और गर्व कीजिए. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

