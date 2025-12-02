Revanth Reddy: 'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर CM रेड्डी का विवादित बयान

Revanth Reddy Controversial Statement: रेड्डी ने कहा, 'हिंदू कितने भगवानों को मानते हैं? क्या तीन करोड़ हैं? इतने सारे क्यों हैं? जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए एक भगवान हैं - हनुमान. जो लोग दो बार शादी करते हैं उनके लिए एक और भगवान हैं. और जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए एक और भगवान हैं.
Revanth Reddy on Hindu Gods: हिंदू देवी-देवताओं का कथित तौर पर मजाक उड़ाने को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विवादों के घेरे में आ गए हैं. बीजेपी और बीआरएस ने उनसे माफी की मांग की है. एक कार्यक्रम में रेड्डी ने हिंदू धर्म में अलग-अलग भगवानों को लेकर सवाल उठाए और वह यहां तक कह गए कि कुंवारों के भगवान हनुमान हैं.
रेड्डी ने कहा, 'हिंदू कितने भगवानों को मानते हैं? क्या तीन करोड़ हैं? इतने सारे क्यों हैं? जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए एक भगवान हैं - हनुमान. जो लोग दो बार शादी करते हैं उनके लिए एक और भगवान हैं. और जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए एक और भगवान हैं. मुर्गे की बलि के लिए एक है; दाल और चावल के लिए एक है. हर ग्रुप का अपना भगवान है.'
హిందూ దేవుళ్ళను అపహాస్యం చేయడం ప్రతి ఒక్కడికి ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది.
ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి కోట్ల మంది హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా @revanth_anumula రేవంత్ రెడ్డి గారు దేవుళ్ళ పైన కారెడ్డాలాడుతూ మాట్లాడడం దురదృష్టకరం.
ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పట్టే రేవంత్ రెడ్డి… pic.twitter.com/zMGmVBEA4e
— Rakesh Reddy Anugula (@RakeshReddyBRS) December 2, 2025
विपक्ष ने बोला हमला
रेवंत रेड्डी के इस बयान से सियासी खलबली मच गई. बीजेपी और बीआरएस दोनों ने ही मुख्यमंत्री पर हिंदुओं की आस्था और धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया.
BJP नेता चिक्कोटी प्रवीण ने कहा कि रेड्डी की बातों से पूरे राज्य के हिंदू शर्मसार हैं. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस और रेवंत रेड्डी को कोई शर्म नहीं है. सभी मीटिंग में वह कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की वजह से है. मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए.'
विपक्ष ने साधा निशाना
मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए BRS नेता राकेश रेड्डी अनुगुला ने कहा कि हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाना आजकल सबके लिए एक फैशन बन गया है.
BRS नेता ने एक्स पर कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेवंत रेड्डी इस तरह से बोलते हैं जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं... क्या वह सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं जिनके लिए वह काम करते हैं? उन्हें तुरंत हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए.'
यह पहली बार नहीं है जब रेड्डी ने हिंदू देवी-देवताओं पर विवादित बयान दिया हो. पिछले साल बीजेपी पर हमला बोलते हुए रेड्डी ने कहा था जो लोग 'भगवान की फोटो के साथ कुछ मांग रहे हैं, वे भिखारी हैं, हिंदू नहीं.' उन्होंने कहा था, 'भगवान मंदिर में होने चाहिए और आस्था मन में. ऐसे ही लोग सच्चे हिंदू हैं. बीजेपी नेता भगवानों के फोटो रोड पर लगाते हैं और वोट मांगते हैं.' इस बयान पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया था.
