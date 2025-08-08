एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की स्पॉन्सर
Advertisement
trendingNow12871941
Hindi Newsदेश

एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की स्पॉन्सर

Maharashtra News: मंत्री प्रताप सरनाईक ने जुलाई में Rapido पर कार्रवाई की थी, लेकिन मई में ली गई स्पॉन्सरशिप से वही कंपनी अब उनके बेटे के इवेंट की मुख्य स्पॉन्सर बनी. विपक्ष ने पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए, जबकि मंत्री-पुत्र ने सफाई दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की स्पॉन्सर

Maharashtra News:  महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पिछले महीने बाइक टैक्सी कंपनी Rapido पर कड़ा एक्शन लिया था. आरोप था कि कंपनी बिना अनुमति मुंबई में सेवा चला रही थी. लेकिन अब वही कंपनी उनके बेटे के स्पोर्ट्स इवेंट की मुख्य स्पॉन्सर बन गई है. इस बदलाव ने राजनीतिक हलकों में गरमा-गरमी बढ़ा दी है और विपक्ष ने मंत्री पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगा दिए हैं.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

2 जुलाई को प्रताप सरनाईक ने खुद Rapido ऐप से फर्जी नाम से बुकिंग की और मंत्रालय के पास से बाइक टैक्सी पकड़ी. उन्होंने कहा था कि बिना सरकारी मंजूरी सेवा चलाना गैरकानूनी है और ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसके बाद परिवहन विभाग ने छापेमारी कर 78 बाइक टैक्सी जब्त की थीं। लेकिन बुधवार को शुरू हुई Pro-Govinda League 2025 में Rapido मुख्य स्पॉन्सर के तौर पर नजर आई जो मंत्री के बेटे पुरवेश सरनाईक द्वारा आयोजित की जाती है.

विपक्ष का हमला

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री ने पहले कंपनी को पकड़ा, वीडियो बनवाए और अपनी छवि बनाई, फिर उसी कंपनी से इवेंट के लिए पैसा लिया. NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने इसे "ब्लैकमेल" करार देते हुए कहा कि पहले पब्लिसिटी ली, फिर स्पॉन्सरशिप डील कर ली. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह मंत्री पद का दुरुपयोग नहीं है?

 

मंत्री और बेटे का बचाव

सरनाईक ने सफाई दी कि Rapido की स्पॉन्सरशिप 26 मई को ली गई थी, जबकि एक्शन 2 जुलाई को हुआ. उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति से जोड़ना गलत है. वहीं, पुरवेश सरनाईक ने कहा कि स्पॉन्सरशिप एक प्रोफेशनल एजेंसी के जरिए हुई और Rapido इसलिए चुनी गई ताकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले "गोविंदाओं" को रोजगार का मौका मिल सके. इस बार 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 1.5 करोड़ रुपये इनाम रखा गया है और ब्रांड एंबेसडर क्रिस गेल हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
शिवम तिवारी

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Maharashtra

Trending news

एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
;