एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की स्पॉन्सर

Maharashtra News: मंत्री प्रताप सरनाईक ने जुलाई में Rapido पर कार्रवाई की थी, लेकिन मई में ली गई स्पॉन्सरशिप से वही कंपनी अब उनके बेटे के इवेंट की मुख्य स्पॉन्सर बनी. विपक्ष ने पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए, जबकि मंत्री-पुत्र ने सफाई दी.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पिछले महीने बाइक टैक्सी कंपनी Rapido पर कड़ा एक्शन लिया था. आरोप था कि कंपनी बिना अनुमति मुंबई में सेवा चला रही थी. लेकिन अब वही कंपनी उनके बेटे के स्पोर्ट्स इवेंट की मुख्य स्पॉन्सर बन गई है. इस बदलाव ने राजनीतिक हलकों में गरमा-गरमी बढ़ा दी है और विपक्ष ने मंत्री पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगा दिए हैं.
कैसे शुरू हुआ विवाद?
2 जुलाई को प्रताप सरनाईक ने खुद Rapido ऐप से फर्जी नाम से बुकिंग की और मंत्रालय के पास से बाइक टैक्सी पकड़ी. उन्होंने कहा था कि बिना सरकारी मंजूरी सेवा चलाना गैरकानूनी है और ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसके बाद परिवहन विभाग ने छापेमारी कर 78 बाइक टैक्सी जब्त की थीं। लेकिन बुधवार को शुरू हुई Pro-Govinda League 2025 में Rapido मुख्य स्पॉन्सर के तौर पर नजर आई जो मंत्री के बेटे पुरवेश सरनाईक द्वारा आयोजित की जाती है.
विपक्ष का हमला
कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री ने पहले कंपनी को पकड़ा, वीडियो बनवाए और अपनी छवि बनाई, फिर उसी कंपनी से इवेंट के लिए पैसा लिया. NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने इसे "ब्लैकमेल" करार देते हुए कहा कि पहले पब्लिसिटी ली, फिर स्पॉन्सरशिप डील कर ली. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह मंत्री पद का दुरुपयोग नहीं है?
मंत्री और बेटे का बचाव
सरनाईक ने सफाई दी कि Rapido की स्पॉन्सरशिप 26 मई को ली गई थी, जबकि एक्शन 2 जुलाई को हुआ. उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति से जोड़ना गलत है. वहीं, पुरवेश सरनाईक ने कहा कि स्पॉन्सरशिप एक प्रोफेशनल एजेंसी के जरिए हुई और Rapido इसलिए चुनी गई ताकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले "गोविंदाओं" को रोजगार का मौका मिल सके. इस बार 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 1.5 करोड़ रुपये इनाम रखा गया है और ब्रांड एंबेसडर क्रिस गेल हैं.
