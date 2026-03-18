One Nation One Election: चौथी बार JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?

One Nation One Election: वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पिछले कई महीनों से बहस छिड़ी है. भाजपा वन नेशन, वन इलेक्शन के पक्ष में है तो विपक्ष इसका लगातार विरोध करता आया है. अब वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़े संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) अपनी रिपोर्ट पेश करने की समयसीमा बढ़ाने जा रही है, जिसकी वजह से इसकी रिपोर्ट में देरी हो सकती है.

ले आया जाएगा प्रस्ताव

इसके लिए समिति के द्वारा एक प्रस्ताव ले आया जाएगा और प्रस्ताव लाकर डेडलाइन को 2026 के मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मांग करेगी. यह JPC द्वारा मांगा गया चौथा विस्तार होगा. इससे पहले समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पी. पी. चौधरी संकेत दे चुके हैं कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में करीब 2 से 2.5 साल का समय लग सकता है, क्योंकि समिति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक स्तर पर परामर्श करना चाहती है.

कम मानी जा रही है संभावना

गौरतलब है कि मौजूदा स्वरूप में भी अगर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू होता है, तो इसके 2034 से पहले लागू होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है. बता दें कि जब ये बिल लोकसभा में पेश हुआ था तो कांग्रेस समेत ज्यादातर प्रमुख विपक्षी दलों ने इसकी खिलाफत की है.

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जेपीसी की हुई थी बैठक

इससे पहले राष्ट्र एक चुनाव (ONOE) के लिए 9 मार्च को जेपीसी की बैठक हुई थी. इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि वन नेशन, वन इलेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है. यह देश के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा. यह देश के निर्माण में अहम कदम साबित होगा. इससे समय की भी बचत होगी और एक साथ चुनाव होने से नेतृत्व अपना समय और ऊर्जा पूरी तरह से शासन और विकास पर केंद्रित कर सकेगा.