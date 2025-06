'वन नेशन-वन हसबैंड': ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिगड़े भगवंत मान के बोल, दिया विवादित बयान

One Nation One Husband: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में एक विवादित दिया है. मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 'सिंदूर' का मजाक बना रही है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि क्या अब यह ‘वन नेशन, वन हसबैंड’ योजना है? मान का यह बयान तब आया जब लुधियाना उपचुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के नाम पर प्रचार कर रहे थे.

मान ने जवाबी प्रतिक्रिया करते हुए विवादत बयान दे दिया और कहा कि भाजपा 'ऑपरेशन सिंदूर' के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है. इन्होंने सिंदूर को मजाक बनाकर रख दिया है हर घर में सिंदूर हर घर में सिंदूर भेज रहे हैं. क्या अब मोदी जी के नाम का सिंदूर लगाओगे? क्या यह ‘वन नेशन, वन हसबैंड’ स्कीम है?' इस मौके पर भगवंत मान ने आज IPL 2025 के फाइनल मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स को भी मुबारकबाद पेश की है.

#WATCH | Chandigarh | On Operation Sindoor, Punjab CM Bhagwant Mann says, "...Did you not see the kind of fun made of Sindoor?...What is this - one nation, one husband scheme? " pic.twitter.com/Ch0FyUF9kT

— ANI (@ANI) June 3, 2025