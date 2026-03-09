Israel-Iran War: 'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है...', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा?

Israel-Iran War: ईरान पर इजरायल और अमेरिका की चढ़ाई को 10 दिन बीत चुके हैं.लेकिन ना तो ईरान झुकने के मूड में है और ना ही अमेरिका और इजरायल रुकने के. ईरान के गुस्से की तपिश यूएई समेत अन्य मुस्लिम देशों को भी झेलनी पड़ी है.दुबई में ईरान ने कई जोरदार वार किए हैं.

यूएई का कहना है कि वह नहीं चाहता कि उसको ईरान-इजरायल के युद्ध में खींचा जाए और ना ही वह किसी भी पक्ष के लिए लॉन्चिंग पैड बनना चाहता है. भारत में यूएई के राजदूत हुसैन हसन मिर्जी ने यह बयान दिया है.

'UAE को जंग में शामिल करने का मतलब नही'

NDTV से बातचीत में मिर्जा ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, मुझे नहीं पता कि क्यों हमें इसमें शामिल किया जा रहा है. यूएई को इसमें शामिल करने का कोई मतलब नहीं है.'

उन्होंने कहा, अबू धाबी एक सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल पोजिशन में है. यह ईरान का पड़ोसी है, और अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इजरायल का पार्टनर है.

मिर्ज़ा ने आगे कहा कि यही पोजिशन UAE को काम का बनाती है. हम दोनों के बीच बातचीत कर सकते हैं.

'PM मोदी का फोन जंग खत्म करा सकता है'

UAE लीडरशिप तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच पर, मिर्जा ने कहा कि PM मोदी की इज्जत न सिर्फ खाड़ी के नेताओं के बीच बल्कि इलाके की जनता और बिजनेस कम्युनिटी के बीच भी है और यह भरोसा मौजूदा लड़ाई में दोनों पार्टियों तक फैला हुआ है.

मिर्जा ने कहा, 'ईरान और इजरायल में अपने साथियों को पीएम मोदी का एक फोन कॉल इस मसले को सुलझा सकता है. इस मसले को खत्म कर सकता है सिर्फ एक फोन कॉल.'

यह भरोसा PM मोदी के दोनों 'वॉरियर्स' के साथ खड़े होने पर टिका है. मिर्जा ने कहा, 'वे हमारी जमीन पर एक-दूसरे से लड़ रहे हैं. यह मंजूर नहीं है.' वह सिविलियन लेन में रहने का ध्यान रख रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैं कोई मिलिट्री वाला आदमी नहीं हूं और कहा कि उनके अंदाजे के हिसाब से अब तक कम से कम नुकसान की रिपोर्ट सही हैं.

अब तक 1332 लोगों की मौत

ईरान-इजरायल युद्ध में नए ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के आने तक रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा. इजरायल की मिलिट्री ने सोमवार को सेंट्रल ईरान पर हमलों की एक नई लहर शुरू की और बेरूत में हिज्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया.

इंसानी नुकसान भी बढ़ता रहा. ईरान के UN एम्बेसडर ने सिविलियन मौतों की संख्या 1,332 बताई, और हजारों घायल हुए. US ने कन्फर्म किया कि इलाज के दौरान सातवें अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई.