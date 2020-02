पुलवामा केे शहीदों को राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि, पीएम बोले- देश उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा

नई दिल्ली: पुलवामा हमले की पहली बरसी पर पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पिछले साल पुलवामा के भीषण हमले में जान गंवाने वाले बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि. वे असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा और रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. भारत उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा.

Tributes to the brave martyrs who lost their lives in the gruesome Pulwama attack last year. They were exceptional individuals who devoted their lives to serving and protecting our nation. India will never forget their martyrdom.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पुलवामा हमले (Pulwama Attack) के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है. अमित शाह ने कहा कि भारत हमेशा देश के वीरों और उनके परिवारों का शुक्रगुजार रहेगा. पुलवामा हमले की पहली बरसी पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीटर पर लिखा, 'मैं पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. भारत हमेशा देश के वीरों और उनके परिवारों का शुक्रगुजार रहेगा, जिन्होंने मातृभूमि की संप्रभुता और अंखडता के लिए बलिदान दिया.'

India will forever be grateful of our bravehearts and their families who made supreme sacrifice for the sovereignty and integrity of our motherland.

पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, '2019 के कायर पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को याद कर रहा हूं. भारत कभी उनके बलिदान को नहीं भूलेगा. पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा है और हम इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रखेंगे.'

Remembering the fallen @crpfindia personnel who were martyred during the dastardly attack in Pulwama(J&K) on this day in 2019.

India will never forget their sacrifice. Entire nation stands united against terrorism and we are committed to continue our fight against this menace.

