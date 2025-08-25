लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?

Online Gaming Bill 2025: जीतो धन धना धन की धुन पर क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड सितारे और आम लोग भी खूब 'नाचते' दिखते थे. ड्रीम-11 में 10 रुपये खर्च कर टीम बनाओ और 12 लाख रु तक ईनाम जीतो के कई विजेता सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए. रमी सर्किल खेलकर करोड़पति बनने की खबरें भी खूब सुर्खियां बनीं, लेकिन अब नहीं. ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गई है.

पैसे लगाने वालों की अब खैर नहीं

अगर आप भी आईपीएल के अगले सीजन का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि हर ओवर में चौके और छक्कों पर पैसे लगाकर लखपति बन सकें तो समय रहते कुछ और सोच लीजिए. नया कानून ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा, लेकिन मनी गेम्स, चाहे वह स्किल आधारित हो या चांस, में पैसे लगाने वालों की अब खैर नहीं. पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स की पेशकश पर 1 करोड़ के जेल के साथ तीन साल तक की जेल का प्रावधान कानून में किया गया है. इनका विज्ञापन करने वालों को भी 50 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है.

तेजी से बढ़ रही थी ठगी की घटनाएं

हालांकि, बीते शुक्रवार को बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी नए कानून को लेकर तमाम संदेह आम लोगों के मन में हैं. लोग अब तक जो समझ पाए हैं, वो यही है कि अब टीवी पर ड्रीम 11 के लिए नाचते फिल्मी सितारे नहीं दिखेंगे और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बीसीसीआई को तत्काल नया स्पॉन्सर ढूंढना होगा. सच्चाई यह है कि इस कानून ने देश में एक फलते-फूलते गेमिंग इंडस्ट्री का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है. सरकार का यह फैसला इसलिए सही है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के चलते ठगी और संगीन अपराधों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं. जुए में अपना सब कुछ गंवाने वाले पैसों के लिए अक्सर अपने करीबियों को ही निशाना बना रहे थे. कानून को लेकर संदेह का माहौल इसलिए है क्योंकि लोग ऑनलाइन गेमिंग और रियल मनी गेम जैसे भारी-भरकम शब्दों में उलझकर रह जाते हैं.

क्या है रियल मनी गेम?

ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग का मतलब उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से है, जहां खिलाड़ी पैसे देकर खेलों में हिस्सा लेते हैं और नकद पुरस्कार जीत सकते हैं. इनमें सभी तरह ऑनलाइन गेम शामिल हैं, चाहे वों नकद दांव वाले हों या मौद्रिक रिवॉर्ड वाले. भारत में खेलों में पैसा लगाने की पुरानी परंपरा रही है. डिजिटल दुनिया में इसे रियल मनी गेमिंग का नया नाम मिला. नए कानून में मनी गेम्स के अलावा ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स और लॉटरी पर भी बैन लगाया गया है. ऐसे खेलों से जुड़े एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और बैंक या पेमेंट ऐप्स के जरिए होने वाले लेन-देन पर भी रोक लग गई है.

फिर क्यों हो रही चिंता

भारतीय गेमिंग महासंघ (एआईजीएफ), ई-गेमिंग महासंघ (ईजीएफ) और भारतीय फैंटेसी खेल महासंघ (एफआईएफएस) जैसे संगठनों ने नए कानून के प्रावधानों पर चिंता जताई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि पूरा प्रतिबंध उद्योग को बर्बाद कर देगा। इससे लोगों की नौकरियां तो जाएंगी ही,अवैध विदेशी सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिलने का भी अंदेशा है. भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि इसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है और विदेशी निवेश मिल रहा है. भारतीय ऑनलाइन गेमर्स की कुल संख्या 2020 से 2024 के बीच चार सालों में ही करीब 40 प्रतिशत बढ़कर 50 करोड़ से ज्यादा हो गई. इस इंडस्ड्री में जून 2022 तक 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया. नए कानून के चलते 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो जाएंगी और दो लाख ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे. इन संगठनों के तर्कों में दम है क्योंकि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट साइज 2023 में 3.7 अरब डॉलर का हो चुका था. 2029 तक इसके 9.1 अरब डॉलर तक हो जाने का अनुमान था. इन गेम्स को बूम मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि करीब 86 फीसदी रेवेन्यू रियल मनी गेमिंग से आता है. और यही असली समस्या है.

क्या है सरकार का मकसद?

रियल मनी गेम्स के चलते युवा के साथ बुजुर्ग भी ऑनलाइन ठगी और अपराधों की ओर बढ़ रहे थे और इनका शिकार भी हो रहे थे. ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग अभी उभरते हुए क्षेत्र हैं. इन्हें बढ़ावा देकर सरकार का मकसद एक सुरक्षित डिजिटल गेमिंग ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना है. इनमें आगे चलकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऑनलाइन मनी गेम्स के शौकीनों को एक ही सलाह है- बीसीसीआई को टीम का नया स्पॉन्सर ढूंढने में मदद करें क्योंकि ड्रीम11 के साथ करार अब खत्म हो चुका है.