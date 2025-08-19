Online Gaming Bill: गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलने पर जुर्माना; ऑनलाइन सट्टेबाजी अब दंडनीय अपराध

Online Gaming Bill regulating betting apps: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को मंजूरी दे दी है. जिसके अमल में आने के बाद देश में ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर जुआ खेलना और सट्टेबाजी करना दंडनीय अपराध हो गया है. गेमिंग बिल, सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने के साथ जुए पर खेलने वालों को सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाएगा. सरकारी गेमिंग बिल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक कानूनी ढांचे के तहत लाने और डिजिटल ऐप के माध्यम से जुआ खेलने पर दंड लगाने का प्रयास करता है.

सरकार कर रही निगरानी

केंद्र सरकार बीते कुछ सालों से काली कमाई के इस सेक्टर की निगरानी कड़ी कर रही है. इससे पहले उठाए गए सरकारी कदमों में अक्टूबर 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू किया गया है. वहीं खेलों से जीत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 से 30% कर लगाया जाता है. यहां तक कि अपतटीय गेमिंग प्लेटफॉर्म को भी कर के दायरे में लाया गया है, और एजेंसियों के पास अपंजीकृत या अवैध साइटों को ब्लॉक करने का अधिकार है.

कितनी सजा?

बीते साल 2024 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत नए आपराधिक प्रावधान लागू हुए थे. जिससे अनधिकृत सट्टेबाजी पर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान हो गया था. हालांकि, राज्य अवैध सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्य प्राधिकारी बने हुए हैं, क्योंकि सट्टेबाजी और जुआ संविधान की राज्य सूची में आते हैं.

FAQ-

सवाल- बीते तीन सालों में सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए हैं?

जवाब- 2022 से फरवरी 2025 के बीच, सरकार ने 1,400 से ज़्यादा सट्टेबाजी और जुए की वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया. जुए की लत से निपटने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने अभिभावकों और शिक्षकों को सलाह जारी की जाती है, जबकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गेमिंग विज्ञापनों में वित्तीय जोखिमों और संभावित लत के बारे में चेतावनी देने वाले डिस्क्लेमर जरूर शामिल हों.

सवाल- बिल का मकसद क्या है?

जवाब- अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य इंटरनेट—और ख़ास तौर पर ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित, जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाना है.