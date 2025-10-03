Advertisement
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, करोड़ों जितवाने वाले 'गेम्स' पर लगेगा ताला, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश

DNA: केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी को लेकर नया कानून बनाने की तैयारी में है. इस कानून के तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जो खेलों के पंजीकरण और ऑनलाइन गेमिंग की रूपरेखा तय करेगी.

 

Oct 03, 2025, 11:25 PM IST
DNA: केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी को लेकर नया कानून बनाने की तैयारी में है जिसका एक ड्राफ्ट आज सामने आया है. बता दें इससे पहले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आज मुंबई पुलिस मुख्यालय में साइबर जागरूकता माह के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई एक घटना का जिक्र किया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. अक्षय ने बताया मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताना चाहता हूं जो कुछ महीने पहले मेरे घर पर हुई थी. मेरी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी, और कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनमें आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ खेलते हैं. खेलते समय, उधर से एक मैसेज आया. आप मेल हैं या फिमेल? तो उसने जवाब दिया 'फिमेल'. फिर उस शख्स ने मैसेज भेजा, 'क्या आप मुझे अपनी न्यूड तस्वीरें भेज सकती हैं?'यह मेरी बेटी के साथ हुआ था. उसने तुरंत सब कुछ बंद कर दिया और जाकर अपनी मम्मी को बताया. चीजें ऐसे ही शुरू होती हैं. यह भी साइबर अपराध का एक हिस्सा है.

 

 

 ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, 2025 का ड्राफ्ट पेश

ऑनलाइन गेमिंग के दौरान इस तरह के साइबर अपराध आम होते जा रहे हैं. यही वजह है कि केंद्र सरकार ने आज ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, 2025 का ड्राफ्ट पेश किया है जिसमें गेम खेलने वालों की सुरक्षा के साथ साथ सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाने का प्रस्ताव दिया गया है. इस ड्राफ्ट में क्या है, आइए जानते है. ड्राफ्ट नियमों के तहत देश में ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जो खेलों के पंजीकरण के साथ ऑनलाइन गेमिंग की रूपरेखा तैयार करने का काम करेगी. अथॉरिटी ऑनलाइन गेमिंग की रूपरेखा तय करेगी लेकिन इस ड्राफ्ट में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे जुआ, बेटिंग या कैश-कन्वर्टिबल प्राइज वाले गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी. ड्राफ्ट में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे की लेनदेन करने पर तीन साल की जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान भी है. एक अनुमान के मुताबिक हर साल 45 करोड़ भारतीय ऑनलाइन गेम्स में पैसे लगाते हैं. अनुमान है कि भारतीय हर साल ऑनलाइन गेम्स में 20 हजार करोड़ रुपये गंवाते हैं. कई लोग अपनी जमा पूंजी हार जाते हैं, तो कई कर्ज में डूब जाते हैं. 2024 में भारत में करीब 150 लोगों ने ऑनलाइन गेम्स में पैसे गंवाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी. एक रिसर्च में पाया गया है कि 11% युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत हो गई है. यही वजह है कि लंबे समय से ऐसे ऑनलाइन गेमिंग एप्स जिनमें पैसों की बाजी लगाई जाती है उन्हें बैन करने की मांग की जा रही थी और अब आखिरकार इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत.

