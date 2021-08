Pakistan की हरकतों पर कसी लगाम, 5 महीने में सिर्फ 6 Ceasefire Violations

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में भारतीय सेना, सुरक्षाबलों और स्थानीय पुलिस की मुहिम रंग ला रही है. दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सीमापार से होने वाली घुसपैठ में भारी कमी आई है वहीं सीमा पार से सीजफायर उल्लंघन के मामलों में भी कमी आई है. आंकड़े बताते हैं पाकिस्तान (Pakistan) की हरकतों पर लगातार नकेल कसी जा रही है.

गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस साल मार्च माह में एक भी बार सीजफायर (Ceasefire) उल्लंघन नहीं किया गया, जबकि तीन साल पहले साल 2018 में इसी दौरान सीजफायर तोड़ने की 203 घटनाएं दर्ज हुई थीं.

लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस साल जनवरी में सीजफायर की 380 घटनाएं हुईं, फरवरी में यह आंकड़ा 278 था और मार्च में जीरो. इसके बाद अप्रैल के महीने में सिर्फ 1 बार, मई में 3 बार और जून में 2 बार सीजफायर उल्लंघन हुआ.

The details of number of incidents of Ceasefire Violation/Cross Border Firing in Jammu and Kashmir by Pakistan during the last three years, month-wise is as under: Ministry of Home Affairs (MHA) in Lok Sabha pic.twitter.com/bZgHBWj5Ad

