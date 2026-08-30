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'कोई रेप करे तो जमीन में गाड़ दो, भारत में लागू हो इस्लामिक कानून', मौलाना रशीदी ने उठाई मांग तो खालिद रशीद ने लताड़ा

Maulana Says India Should Have Islamic Laws: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हाल ही में कहा था कि भारत में रेप-चोरी और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों को खत्म करने के लिए इस्सामिक कानून लागू होना चाहिए. उनके इस बयान का विरोध किया जा रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 30, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:41 AM IST
'कोई रेप करे तो जमीन में गाड़ दो, भारत में लागू हो इस्लामिक कानून', मौलाना रशीदी ने उठाई मांग तो खालिद रशीद ने लताड़ा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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