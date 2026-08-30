'कोई रेप करे तो जमीन में गाड़ दो, भारत में लागू हो इस्लामिक कानून', मौलाना रशीदी ने उठाई मांग तो खालिद रशीद ने लताड़ा

मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के उलट आगरा की खुद्दाम-ए-रोजा ताजमहल उर्स कमेटी से जुड़े ताहिरुद्दीन ताहिर ने मौलाना रशीदी के बयानों का समर्थन किया है. उन्होंने सऊदी अरब का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर भारत में इस्लामिक देशों जैसे कानून लागू होते हैं, तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने दावा किया कि इससे दुष्कर्म, छेड़छाड़ और चोरी जैसे कई अपराधों में रोक लग सकती है. दूसरी तरफ अयोध्या के संत दिवाकराचार्य महाराज ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान का विरोध करते हुए कहा कि भारत में संविधान सबसे ऊपर है और देश की व्यवस्था उसके मुताबिक ही चलती है. उन्होंने कहा कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था और कानून का सम्मान होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को संविधान से ऊपर किसी भी तरह की व्यवस्था रखने की मांग नहीं करनी चाहिए.