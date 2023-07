Manipur Violence: इंडिया ही पोछेगा मणिपुर के लोगों के आंसू, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

Rahul Gandhi on India: सियासत में शब्दों के चयन और सही समय पर उन शब्दों के उपयोग का बड़ा महत्व होता है. तारीख 18 जुलाई थी और जगह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु. करीब 26 विपक्षी दल एक मंच पर आए और कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई में अब इंडिया सामने है. 18 जुलाई के ठीक दो दिन बाद मणिपुर के एक वीडियो पर सियासी तौर पर हंगामा उठ खड़ा हुआ. मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं के परेड पर पीएम मोदी ने कहा कि मन में पीड़ा और गुस्सा दोनों हैं. इस बयान के बाद विपक्ष की तरफ से मांग हुई कि पीएम मोदी सदन में बयान क्यों नहीं देते. सदन के अंदर इस विषय पर हंगामा हुआ. आप सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया.बीती रात वो संसद परिसर में धरना करते नजर आए. इन सबके बीच पीएम मोदी ने इंडिया शब्द पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग इसकी बात कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि तमाम आतंकी संगठन हैं जिनमें इंडियन शब्द है..तमाम ऐसे विदेशी ओद्योगित इकाई रही है जिसमें इंडिया शब्द रहा जैसे इस्ट इंडिया कंपनी..अब पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी अपने रंग में नजर आए.

राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के घावों को इंडिया भरेगा. यही नहीं देश के पूर्वोत्तर इलाकों में इंडिया के सपने को हम साकार करेंगे. मिस्टर मोदी जो भी आप चाते हैं कॉल करें हम इंडिया हैं. हम मणिपुर की हर एक महिला और हर बच्चे के आंसू पोछेंगे. हम वहां प्यार और शांति कायम करेंगे.

Call us whatever you want, Mr. Modi.

We are INDIA.

We will help heal Manipur and wipe the tears of every woman and child. We will bring back love and peace for all her people.

We will rebuild the idea of India in Manipur.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2023