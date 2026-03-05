'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं मिलेगा...', यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान

पीएम मोदी ने कहा कि केवल बदलाव की बात करना ही काफी नहीं है, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में इन संस्थानों को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना समय की मांग है. पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि आतंकवाद आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में खड़ा है.
ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे बड़े संघर्षों का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं निकाला जा सकता. पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि चाहे मामला यूक्रेन का हो या पश्चिमी एशिया का, युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. पीएम मोदी का कहना था कि भारत और फिनलैंड दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी विवाद को हल करने का सबसे प्रभावी रास्ता बातचीत और कूटनीतिक प्रयास ही हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया में शांति स्थापित करने के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा और सभी संघर्षों के जल्द समाप्त होने की उम्मीद करता है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और उसके साझेदार इस बात पर सहमत हैं कि आज की बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार बेहद जरूरी हो गया है.
पीएम मोदी ने कहा कि केवल बदलाव की बात करना ही काफी नहीं है, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में इन संस्थानों को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना समय की मांग है. पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि आतंकवाद आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में खड़ा है. इसलिए इसके हर रूप और स्वरूप को जड़ से खत्म करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएगी, तब तक वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना मुश्किल होगा.
वहीं दुनिया के कई देशों में इस समय शांति के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है. यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक इस समय दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है. यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अभी भी थमा नहीं है. फरवरी 2022 में शुरू हुई यह जंग लगातार जारी है, जिसमें दोनों देशों को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. इस युद्ध का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, ऊर्जा बाजार और खाद्य आपूर्ति पर भी पड़ा है.
दूसरी ओर मिडिल ईस्ट भी लंबे समय से संघर्ष का केंद्र बना हुआ है. खासकर इज़राइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा रहा है. गाजा पट्टी में लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. इस संघर्ष का असर आसपास के देशों और पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता पर भी दिखाई दे रहा है. वहीं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का तालिबान के साथ भी लगातार संघर्ष जारी है. इसके अलावा पाकिस्तान में बलूचों का विद्रोह भी लगातार वहां पर युद्ध की स्थिति बनाए हुए है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इन संकटों का समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है.
