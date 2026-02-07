Advertisement
trendingNow13100793
Hindi Newsदेशसिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स, कितनी को मिली हरी झंडी?

सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स, कितनी को मिली हरी झंडी?

General Narvane Book: रक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 सालों में कई किताबों का अप्रूवल दिया गया है. हालांकि पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का अप्रूवल नहीं मिल पाया है. नरवणे की किताब के साथ दो और किताबें प्रोसेस में थी जिन्हें अप्रूव कर दिया गया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 07, 2026, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स, कितनी को मिली हरी झंडी?

Four Stars of Destiny Book: पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे किताब को लेकर सियासी तकरार छिड़ी है. इस किताब को छपने से पहले प्रकाशक ने रक्षा मंत्रालय/सरकार के पास भेजा था जिसका अप्रूवल अभी तक नहीं मिल पाया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब (फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी) का मुद्दा लगातार उछाल रहे हैं. 2020 से 2024 तक पांच साल में कई किताबें इस प्रोसेस से गुजर चुकी है लेकिन इकलौती मनोज मुकुंद नरवणे की किताब है जिसे मंजूरी नहीं मिल पाई है. आइए इसके पीछे की वजह समझते हैं. 

कई किताबों को मिली मंजूरी
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 तक पांच साल के समय में जनरल नरवणे की किताब अकेली ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे मिनिस्ट्री से अभी भी मंजूरी मिलनी बाकी है, जबकि दर्जनों किताबें इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं और उन्हें मंजूरी मिल चुकी है. द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा फाइल किए गए एक RTI एप्लीकेशन के जवाब में 17 सितंबर, 2024 को रक्षा मिनिस्ट्री की आर्मी यूनिट ने कहा कि 2020 से अब तक 35 किताबें मंजूरी के लिए उसके पास आई हैं. इनमें से सिर्फ तीन को मंजूरी नहीं मिल पाई थी. उनमें से एक जनरल नरवणे की भी किताब थी.

तीन किताबे थीं अंडर प्रोसेस
RTI जवाब के मुताबिक, ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित (रिटायर्ड) की एक किताब, लीडरशिप बियॉन्ड बैरक्स, को “अंडर प्रोसेस” दिखाया गया था. इसके अलावा जनरल नरवणे की फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और जनरल एन सी विज (रिटायर्ड) की अलोन इन द रिंग रक्षा मंत्रालय को भेजी गई थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन्हें भी मिली मंजूरी
जनरल विज की किताब मई 2025 में रिलीज हुई थी, जबकि ब्रिगेडियर राजपुरोहित की किताब को भी क्लियरेंस मिल गया है और पब्लिकेशन का इंतजार कर रही है. इस लिहाज से नरवणे की किताब अधर में लटकी है. इसे लेकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्व आर्मी चीफ के लिए बहुत सम्मान रखती है हालांकि विपक्ष उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है. 

इनकी किताबें हुई पास
जिन लोगों की किताबें हाल ही में पास हुई हैं, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल एस ए हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल एस के गेडेओक, लेफ्टिनेंट जनरल एस आर आर अयंगर, मेजर जनरल (डॉ) अशोक कुमार, मेजर जनरल शशिकांत पित्रे, मेजर जनरल आर के शर्मा, मेजर जनरल जी डी बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी शामिल हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

General Narvane Book

Trending news

सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
bengal election
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
India News
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास