'ऐसा सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है...', US-ईरान सीजफायर में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर भड़के थरूर

Pakistan News: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ईरान-यूएस वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की है, वैसा वही कर सकता है. हम सभी वॉशिंगटन से उसके रिश्ते के बारे में जानते हैं.
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Shashi Tharoor on Pakistan: ईरान-अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान के किरदार को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उसे जमकर सुनाया. शनिवार को थरूर ने कहा कि जिस तरह की भूमिका पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए सीजफायर में निभाई है, वैसी भूमिका वही निभा सकता है. थरूर ने यह भी कहा कि क्या आप और हम भारत के पीएम के लिए ऐसा कुछ लिखते.
पाकिस्तान की मध्यस्थता पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वॉशिंगटन के साथ किस तरह के रिश्ते हैं. कुछ आरोप लगे हैं कि वॉशिंगटन ने ही पाकिस्तानी PM के लिए वह ट्वीट लिखा था, क्योंकि उसकी हेडिंग थी, ‘Draft for Pakistan PM’. अगर आप और मैं भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुछ लिखते, तो क्या हम उसके ऊपर ‘Draft for India’s PM’ लिखते? और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा भी वॉशिंगटन की ही भाषा थी. साथ ही, उसमें इस्तेमाल किए गए कुछ वाक्यांश भी वैसे ही थे, जैसे कुछ घंटे पहले ट्रंप ने इस्तेमाल किए थे. वॉशिंगटन के साथ पाकिस्तान ने जैसी भूमिका निभाई है, वैसी भूमिका सिर्फ पाकिस्तान ही निभा सकता है.'
US-ईरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका पर थरूर ने कहा कि पाकिस्तान की ईरान के साथ 900 km लंबी सीमा लगती है, वहां शिया आबादी काफी ज्यादा है और अगर संघर्ष और बिगड़ता है, तो शरणार्थियों की पहली लहर पाकिस्तान में ही आएगी.
थरूर ने कहा, 'इस खेल में पाकिस्तान का दांव हमसे अलग है. मुझे इसमें कोई मुकाबला नहीं दिखता.' थरूर ने यह भी जोड़ा कि भारत की दिलचस्पी नतीजे में है, प्रक्रिया में नहीं. खाड़ी देशों में एक करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, और इस युद्ध से ऊर्जा की सप्लाई पर असर पड़ा है.
कांग्रेस सांसद ने कहा, 'शांति बनी रहनी चाहिए. इस युद्ध ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस युद्ध का अंत भारत के ही पक्ष में है, चाहे मध्यस्थता कोई भी करे - पाकिस्तान या कोई और. उन्होंने आगे कहा कि कूटनीतिक चुप्पी भी एक योगदान हो सकती है, और भारत को यह आकलन करना होगा कि वह कौन सी भूमिका सबसे अच्छी तरह निभा सकता है. कभी-कभी, वह उपयोगी योगदान सचमुच चुप्पी में ही हो सकता है.
विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान की उभरती मध्यस्थता भूमिका को भारतीय विदेश नीति के लिए एक 'गंभीर झटका' बताया है. थरूर ने इस आलोचना को खारिज कर दिया और भारत को क्षेत्रीय व्यवस्था में एक 'जिम्मेदार स्टेकहोल्डर' बताया, साथ ही इनएक्टिव रहने को लेकर आगाह किया. उन्होंने कहा, 'एक खालीपन खतरनाक होता है, और यह हमें दूसरे तरीकों से भी नुकसान पहुंचाता है. इस्लामाबाद में मौजूद US और ईरान के प्रतिनिधिमंडल अभी तक इस बात पर कोई रूपरेखा तैयार नहीं कर पाए हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध को कैसे खत्म किया जाए.
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