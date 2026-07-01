/DNA: PM Modi को लिखी चिट्ठी... पाकिस्तान से करिए बात, कौन हैं वे 61 भारतीय, जिन्हें सता रही PAK की चिंता; पूरी डिटेल

फारूक अब्दुल्ला 1999 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर गए थे. लाहौर में ही अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान से संवाद को अनिवार्य कहा था.

2001 में आगरा शिखर सम्मेलन के दौरान भी फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत को जरूरी बताया था.

2003-2004 में वाजपेयी सरकार के दौरान इन्होंने पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन किया था.

2015, 2018, 2021, 2023 में भी अब्दुल्ला साहब ने वही बात दोहराई, पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है.

इतना ही नहीं 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन्होंने कहा कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, संवाद ही रास्ता है.

महबूबा मुफ्ती ने 2014 में कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए.

2015 में भी महबूबा ने यही बात दोहराई थी.

2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, बातचीत ही रास्ता है.

22 जून 2021 को पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी बात करो, हुर्रियत से भी बात करो.

2022 और 2023 में भी महबूबा मुफ्ती ने बार-बार पाकिस्तान से बात करने की जिद की.

19 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ.