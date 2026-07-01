/DNA: PM Modi को लिखी चिट्ठी... पाकिस्तान से करिए बात, कौन हैं वे 61 भारतीय, जिन्हें सता रही PAK की चिंता; पूरी डिटेल

DNA Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लिखा गया है. ये एक ओपन लेटर है, जिसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं. यही है वो लेटर, वो पत्र. इसे भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 डिजायनर बुद्धिजीवियों ने मिलकर तैयार किया है. यानी इसपर कुल 117 लोगों के सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर हैं. जिसमें भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 लोग शामिल हैं.
इस चिट्ठी का हर शब्द पाकिस्तान-प्रेम में डूबा हुआ है. चिट्ठी में जो लिखा गया है, उसका सार ये है कि आतंकी हमलों और भारत-विरोधी साजिशों को अनदेखा कर हमें पाकिस्तान को गले लगाना चाहिए. चिट्ठी में पहलगाम जैसी घटनाओं को भूलकर पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की सलाह दी गई है. यह चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी गई है, जब पाकिस्तान रोज धमकियां दे रहा है, हाथ काटने की गीदड़भभकी दे रहा है और आतंकी घुसपैठ के जरिए खून-खराबा करने की साजिश रच रहा है.
'सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस' नाम के संगठन ने एक ओपन लेटर जारी किया है. चिट्ठी पर हस्ताक्षर करनेवाले भारत के कथित बुद्धिजीवी और मानवतावादी कौन-कौन हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे. लेकिन पहले जानते हैं कि इस चिट्ठी में मांग क्या की गई है.
दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध सामान्य किए जाएं और उच्चायुक्तों की दोबारा नियुक्ति की जाए.
जम्मू-कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत की जाए.
दोनों देशों के बीच व्यापार दोबारा शुरू किया जाए.
अटारी-वाघा बॉर्डर जैसे रास्तों को खोला जाए और आम लोगों की आवाजाही शुरू की जाए.
भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा सेवाएं बहाल की जाएं.
दोनों देशों के बीच हवाई सेवाएं दोबारा शुरू की जाएं.
श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और दिल्ली–लाहौर बस सेवाएं दोबारा शुरू की जाएं.
तीन पन्नों की चिट्ठी में बाकायदा कॉलम बनाकर और शब्दों को बोल्ड कर इन कथित मानवतावादियों ने अपनी मांगें पेश की हैं. सोचिए, यह कैसी टेलीपैथी है कि एक ही वक्त में भारत में बैठे 61 और पाकिस्तान में बैठे 56 स्वघोषित बुद्धिजीवियों की आत्मा जाग उठती है. उनकी भावनाएं एकाकार हो जाती हैं और दोनों तरफ रहने वाले ये लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर चिट्ठी लिखते हैं. सोचिए, इनके बीच कितनी मजबूत वैचारिक एकता है. ये भी ध्यान रखिए कि पाकिस्तान के साथ मजबूत वैचारिक एकता रखने वाले लोग हमारे-आपके बीच ही रहते हैं.
#DNAमित्रों | PM मोदी को चिट्ठी.. पाकिस्तान से बात करें.. वो 61 भारतीय कौन.. जो 'PAK परस्त' हैं?..पहलगाम भुला दें.. 'आतंकी देश' को गले लगा लें?
'PAK प्रेमी क्लब' के 'प्रेम पत्र' का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #India #PMModi #Pakistan@RahulSinhaTV pic.twitter.com/PETphM4wnW
— Zee News (@ZeeNews) July 1, 2026
यह वैचारिक एकता इतनी मजबूत है कि तीन पन्नों की चिट्ठी में कहीं भी आतंकवाद का जिक्र नहीं है. उम्दा अंग्रेजी में हजारों शब्द खर्च करने वाले इन कथित बुद्धिजीवियों ने आतंकवाद पर एक शब्द, जी हां, एक शब्द भी—नहीं लिखा. न भारत में बैठे कथित मानवतावादियों ने और न ही पाकिस्तान में बैठे उनके वैचारिक मित्रों ने.
तीन पन्नों की इस चिट्ठी में हर दूसरी पंक्ति मानवतावाद को समर्पित है, लेकिन आतंकवाद के विरोध में एक भी शब्द नहीं है. न आतंकी हिंसा की निंदा करने वाला कोई शब्द है और न ही आतंकी हिंसा से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाला. सोचिए, खुद को मानवतावादी कहने वाले ये लोग कितने बड़े बौद्धिक बेईमान हैं, जिन्हें भारतीयों को धर्म के आधार पर मारने वाला और उन्हे पाल पोषकर भेजने वाला मित्र लगता है.
जो घोषित तौर पर मानवता के शत्रु हैं, उनसे दोस्ती की पैरोकारी कर रहे हैं. बौद्धिक बेईमानों की इस टोली में कौन-कौन से प्रमुख चेहरे शामिल हैं, मैं आपको बताता हूं. आपको न्यूज़वॉल पर दिखाते हैं कि वे कौन-कौन से कथित मानवतावादी हैं, जिन्होंने इस ओपन लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं.
भारत से कुल 61 नाम हैं. हमने आपको उनमें से सिर्फ चुनिंदा नाम ही बताए हैं. सोचिए, ये जो बड़े-बड़े नाम हैं, क्या ये कूटनीति के जानकार हैं? क्या ये अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं? मतलब, हुमायूं कबीर जैसे नेता, जो एक खास वर्ग को खुश करने वाली राजनीति करते हैं, वे भी अचानक कूटनीति के जानकार बन जाते हैं. इसे वैचारिक दिवालियापन कहना भी शायद इनका सम्मान करना होगा.
पाकिस्तान के बचाव में ए. एस. दुलत कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी आरोप लगाता है कि भारत वहां गड़बड़ी कराता है. मतलब, ऐसी मानसिकता वालों को क्या कहा जाए? और ये हमारे देश की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी के प्रमुख रह चुके हैं. क्या इन्हें ये पता नहीं है कि पाकिस्तान से बात करना या न करना सरकार का फैसला है. सरकार को जब जरूरी लगेगा, तब वह बातचीत करेगी और बातचीत की शर्तें भी वही तय करेगी. भारत के आम आदमी को तो नहीं लगता कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए.
क्या हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी? सोचिए, क्या पाकिस्तान से बात नहीं हुई तो देश में टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे? क्या चीनी महंगी हो जाएगी? क्या पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं खुली, तो आपके-हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी? सोचिए, क्या लंदन और न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी जैसी अच्छी शिक्षा इस्लामाबाद और लाहौर में मिलती है? क्या
भारतीय बच्चे पाकिस्तान के कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे, उससे ये लोग परेशान हैं ? क्या पाकिस्तान से बातचीत नहीं होने पर हमें अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है?
ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. उल्टा पाकिस्तान परेशान है. समझिए, मानवता के नाम पर लिखी गई यह चिट्ठी घुमा-फिराकर पाकिस्तान की मदद करने की मंशा को दर्शाती है. जो लोग आज यह चिट्ठी लिख रहे हैं, वे आज से नहीं, बल्कि दशकों से पाकिस्तान से बातचीत करने की जिद पाले हुए हैं. भारत में बैठकर ये लोग दशकों से पाकिस्तान के हितों की वकालत करते रहे हैं. इन कथित मानवाधिकारवादियों का इतिहास भी आज हम आपको बताते हैं.
फारूक अब्दुल्ला 1999 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर गए थे. लाहौर में ही अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान से संवाद को अनिवार्य कहा था.
2001 में आगरा शिखर सम्मेलन के दौरान भी फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत को जरूरी बताया था.
2003-2004 में वाजपेयी सरकार के दौरान इन्होंने पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन किया था.
2015, 2018, 2021, 2023 में भी अब्दुल्ला साहब ने वही बात दोहराई, पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है.
इतना ही नहीं 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन्होंने कहा कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, संवाद ही रास्ता है.
महबूबा मुफ्ती ने 2014 में कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए.
2015 में भी महबूबा ने यही बात दोहराई थी.
2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, बातचीत ही रास्ता है.
22 जून 2021 को पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी बात करो, हुर्रियत से भी बात करो.
2022 और 2023 में भी महबूबा मुफ्ती ने बार-बार पाकिस्तान से बात करने की जिद की.
19 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ.
27 जुलाई 2025 को महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान से बात करो वाली अपनी रट को दोहराया.
ये कथित मानवतावादी 'पाकिस्तान से बात करो' वाले लाइलाज रोग के पुराने मरीज हैं. 1990 से लेकर अब तक ये बार-बार यही कहते रहे हैं. पाकिस्तान से बात करो. साल बदलते रहे, लेकिन बातचीत की इनकी जिद नहीं बदली. फ़ारूक़ अब्दुल्ला, महबूबा मुफ़्ती और मणिशंकर अय्यर जैसे इन बौद्धिक बेइमानों ने ऑपरेशन सिंदूर का तो विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद का कभी कड़े शब्दों में विरोध नहीं किया. इन्होंने कभी भी बुलंद आवाज़ में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे.
आज भी जब इन्होंने पाकिस्तान से बातचीत वाली चिट्ठी लिखी है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान को अमरनाथ यात्रा में गड़बड़ी की साजिश करनेवालों पर एक्शन करना चाहिए. अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारी-भरकम सुरक्षा इंतज़ाम करना पड़ा है. खतरा इतना है कि बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन गन की तैनाती की गई है. लेकिन तीन पन्नों की चिट्ठी में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं है.
एक शब्द नहीं है पहलगाम के मारे गए उन 26 निर्दोष लोगों के बारे में जिन्हें आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मार दी थी. सोचिए आतंकियों ने किसी मां का घर सूना कर दिया. किसी नवविवाहिता का सुहाग उजाड़ दिया. किसी बहन से उसका भाई छीन लिया. लेकिन इन कथित मानवतावादियों ने अपनी चिट्ठी में उन निर्दोष लोगों पर एक शब्द खर्च करना भी मुनासिब नहीं समझा.
सोचिए एक तरफ पाकिस्तान है, जिसने शांति की हर कोशिश का जवाब आतंकी हमले और हिंसा से दिया है. जिसके मंत्री आज भी हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ ये कथित मानवाधिकार प्रेमी हैं. जो कह रहे हैं भूल जाओ. 25-26 लोगों की हत्या..छोटी-मोटी घटनाएं हैं. इन्हें भूल जाओ. दो बड़े देशों के बीच रिश्ते अच्छे होने चाहिए. मतलब समझिए ये पाकिस्तान को भी बड़ा देश बता रहे हैं.
पाकिस्तान से बात करने की जिद करनेवाले ये कथित मानवाधिकार प्रेमी यही अपराध कर रहे हैं. लेकिन क्यों कर रहे हैं इसे समझना जरूरी है. ये कह रहे हैं पाकिस्तान से राजनयिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध सुधरने चाहिए. क्यों सुधरने चाहिए. क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इन कथित मानवाधिकार प्रेमियों की वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी.
महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर की राजनीति में इस समय हाशिए पर हैं. पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर फिर वो कट्टरपंथियों के बीच अपने बेस को मजबूत करना चाहती हैं.
कभी श्रीनगर की जामिया मस्जिद में बैठकर भारत विरोधी तकरीर करनेवाले मीरवाइज उमर फारुख को अब कोई पूछता भी नहीं. पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर वो फिर पाकिस्तान परस्त अलगाववाद की मुख्यधारा में वापसी चाहते हैं.
मणिशंकर अय्यर तो खैर राजनीति से बाहर ही हो चुके हैं. लेकिन उनके अरमान हैं कि इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह मिले. इसी हसरत को पूरा करने और बौद्धिक संतुष्टि के लिए वो पाकिस्तान से बात करने की जिद करते हैं.
मनोज झा जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुस्लिम वोटर उसकी बड़ी संपत्ति हैं. पाकिस्तान और कश्मीर पर इस वोट बैंक की क्या सोच है, हम सभी जानते हैं.
भारत के जिन 61 कथित मानवतावादियों ने इस ओपन लेटर पर साइन किए हैं, उनमें से कई ऐसे हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक मेल-जोल के नाम पर कभी सरकारी खर्चे पर, कभी चंदा जुटाकर और कभी किसी विदेशी एजेंसी से मोटा फंड लेकर पाकिस्तान का दौरा करते हैं. कभी लाहौर के किसी क्लब में पार्टी करते हैं. सोचिए, अगर इनकी इच्छा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो जाए, तो ये आपसी संबंध मजबूत करने के नाम पर लाव-लश्कर के साथ लाहौर पहुंच जाएंगे.
लाहौर के किसी क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर पार्टी करते हुए ये कहेंगे कि बड़ी-बड़ी बातों के लिए पहलगाम जैसी छोटी घटनाओं को भूल जाना चाहिए. लाहौर के क्लब में बैठकर जब ये जश्न मनाएंगे, तो 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का गम भी इनके लिए वहीं खत्म हो जाएगा. इस्लामाबाद के सेवन स्टार होटल में जब ये पार्टी करेंगे, तो इन्हें आतंकियों का खून-खराबा नहीं दिखेगा. इनकी संवेदना पाकिस्तान को लेकर जिंदा है और पहलगाम को लेकर मर चुकी है.