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DNA: PM Modi को लिखी चिट्ठी... पाकिस्तान से करिए बात, कौन हैं वे 61 भारतीय, जिन्हें सता रही PAK की चिंता; पूरी डिटेल

भारत और पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने एक खुला पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम शहबाज शरीफ के नाम लिखा है. इस पत्र पर कुल 117 लोगों के सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 01, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:43 PM IST
DNA: PM Modi को लिखी चिट्ठी... पाकिस्तान से करिए बात, कौन हैं वे 61 भारतीय, जिन्हें सता रही PAK की चिंता; पूरी डिटेल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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