Operation All Out: PM मोदी के दौरे से पहले जम्मू में ऑपरेशन ऑलआउट, पिछले 24 घंटे की जानें 10 बड़ी बातें

Operation All Out in Jammu: पीएम मोदी के जम्मू के दौरे से पहले घाटी में सुरक्षाबल ऑपरेशन ऑलआउट (Operation All Out) चला रहे हैं. इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें यहां जानिए.