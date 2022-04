Operation for Terrorism: जम्मू-कश्मीर से अब आतंकी होंगे 'ऑलआउट', नहीं है दहशतगर्दों की खैर!

Operation for Terrorism in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑलआउट जारी है. सुरक्षाबलों में पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान लश्कर के टॉप कमांडर तीन आतंकियों को मार गिराया है. मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है. जम्मू-कश्मीर में पिछले 3 में 10 आंतकी मारे जा चुके हैं.

भारी मात्रा में मिला गोला बारूद

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने आज यानी रविवार को एक बार फिर आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया है. सुरक्षाबलों ने पुलवामा के पाहू इलाके में तीन आतंकियों को मार गिराया है. मारे गए तीनों आतंकी लश्कर से जुड़े थे. सुरक्षाबलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है. कश्मीर जोन के IG ने ट्वीट कर बताया कि पुलवामा मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर बासित समेत तीन आतंकी मारे गए. आतंकी बासित

मस्जिद के सामने इंस्पेक्टर परवेज, SI अर्शीद और एक मोबाइल शॉप मालिक की हत्या में शामिल था. श्रीनगर में उसके खिलाफ कई FIR दर्ज हैं, बाकी 2 आतंकियों की पहचान की जा रही है.

ऑपरेशन ऑलआउट हुआ शुरू

सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑलआउट चलाया है. सुरक्षाबलों ने कल यानि शनिवार को भी कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान जैश के दो आतंकियों को मार गिराया था. पिछले तीन दिनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच 4 मुठभेड़ हुई हैं. जिनमें 10 आतंकवादी मारे गए हैं.

सुरक्षाबलों का ऑपरेशन ऑलआउट

22 अप्रैल को सुरक्षाबलों ने बारामूला में तीन आतंकियों को मार गिराया.

22 अप्रैल को सुजंवा में भी जैश के दो विदेशी आतंकी मारे गए.

23 अप्रैल को कुलगाम में जैश के 2 आतंकी मारे गए.

24 अप्रैल यानि आज पुलवामा में सुरक्षाबलों ने लश्कर के तीन आतंकियों को ढेर कर दिया.

पाकिस्तान की सत्ता बदलने का असर

पाकिस्तान की सत्ता में परिवर्तन के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधिया लगातार बढ़ रही हैं. शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की सत्ता संभालने के बाद जैश और लश्कर के आतंकी सक्रिय हो गए हैं. आतंकी घाटी में सुरक्षाबलों और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं.

कुर्सी पर शहबाज, बढ़ा आतंकवाद

11 अप्रैल को कुलगाम, अनंतनाग, बारामूला में आतंकी वारदात हुई

13 अप्रैल को कुलगाम और डोडा में हमला हुआ

14 अप्रैल को शोपियां में आतंकी हमला हुआ

15 अप्रैल को बारामूला और राजौरी में वारदात हुई

16 अप्रैल को अनंतनाग में आतंकियों ने हमला किया

18 अप्रैल को पुलवामा और कुपवाड़ा में आतंकी वारदात हुई

19 अप्रैल को कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने हथियार बरामद किए

21 अप्रैल को बारामूला में आतंकी हमला हुआ

22 अप्रैल को जम्मू के सुंजवां में आतंकी वारदात हुई

23 अप्रैल को कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ हुई और आज यानि

24 अप्रैल को पुलवामा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ

सुरक्षाबलों ने फेरा मंसूबों पर पानी

जम्मू-कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी घटनाएं इस बात के संकेत हैं कि घाटी में आतंकी बुरी तरह बौखला हुए हैं.. लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन लगातार कश्मीर में हमले की साजिश रच रहे है..लेकिन हमारे सुरक्षाबल आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं.

