तमिलनाडु में बड़ा सियासी भूचाल, AIADMK के 10 विधायक छोड़ने जा रहे पार्टी? 15 अगस्त को 'आजादी' का ऐलान!

तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अगुआई वाली तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) एक बड़े राजनीतिक विस्तार की तैयारी में दिखाई दे रही है. पार्टी के भीतर अनौपचारिक तौर पर 'ऑपरेशन एल' नाम से चल रही रणनीति अब निर्णायक दौर में पहुंचती नजर आ रही है. पार्टी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि विपक्षी AIADMK के करीब 10 विधायक 15 अगस्त से पहले विधानसभा की सदस्यता छोड़कर TVK का दामन थाम सकते हैं. यदि ऐसा होता है तो यह कदम चुनाव आयोग द्वारा संभावित उपचुनावों की घोषणा से पहले पूरा कर लिया जाएगा.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वार्ता में शामिल एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, पूरी कोशिश है कि दल-बदल की प्रक्रिया स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरी कर ली जाए, ताकि उपचुनावों की घोषणा से पहले राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाए. पार्टी का मानना है कि पहले इस्तीफा और फिर जनता के बीच जाकर नया जनादेश लेना ज्यादा उचित रणनीति होगी. पिछले कुछ सप्ताह में AIADMK से नेताओं और विधायकों के TVK में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है.
मई में विजय सरकार के गठन के दौरान पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने वाले 25 विधायकों में से लगभग आधे या तो TVK में शामिल हो चुके हैं या फिर शामिल होने की प्रक्रिया में बताए जा रहे हैं. 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में फिलहाल सात सीटें खाली हैं, जिससे सदन की प्रभावी संख्या 227 रह गई है. TVK के पास अभी 107 विधायक हैं और नए इस्तीफों के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है.
हाल ही में AIADMK के पूर्व मंत्री सी. विजयभास्कर और एम.आर. विजयभास्कर ने विधायक पद से इस्तीफा देकर TVK की सदस्यता ले ली. इनके अलावा एम.एस.एम. आनंदन, एस. वलारमथी सहित कई पूर्व विधायक और जिला स्तर के नेता भी पार्टी में शामिल हो चुके हैं. इससे पहले चार अन्य AIADMK विधायकों ने भी इस्तीफा देकर TVK का रुख किया था, जिससे विपक्ष की ताकत कमजोर हुई और सत्तारूढ़ दल का संगठन जिला स्तर तक मजबूत होने लगा.
सूत्रों के अनुसार, अगली सूची में ऐसे विधायक शामिल हो सकते हैं जिन्हें AIADMK के प्रभावशाली नेताओं एस.पी. वेलुमणि और सी. वे. शणमुगम का करीबी माना जाता है. दोनों नेताओं के बारे में भी चर्चा है कि वे जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत तक TVK में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
बताया जा रहा है कि TVK केवल नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं कर रही, बल्कि उन्हें भविष्य की राजनीतिक भूमिका का भी भरोसा दे रही है. इस्तीफा देने वाले कई विधायकों को उपचुनाव में TVK के टिकट पर चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया गया है. वहीं, दोबारा जीतने वाले वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना भी जताई जा रही है. कुछ नेताओं को संगठन में जिला सचिव और अन्य अहम जिम्मेदारियां देने की भी चर्चा है.
AIADMK के एक वरिष्ठ नेता, जिनके जल्द पार्टी छोड़ने की अटकलें हैं, ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है. उनके अनुसार, पार्टी के भीतर लंबे समय से असंतोष था और कई नेताओं को उम्मीद थी कि नेतृत्व संगठनात्मक संकट का समाधान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सूत्रों का कहना है कि प्रभावशाली नेताओं के समर्थक जिला सचिवों को हटाए जाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष और तेज हो गया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार इस्तीफों के बाद AIADMK की विधानसभा में संख्या घटकर 41 रह गई है. दूसरी ओर TVK लगातार मजबूत हो रही है. ऐसे में कई विधायकों को लग रहा है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में AIADMK के टिकट पर अगला चुनाव जीतना पहले जितना आसान नहीं होगा.
विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इन राजनीतिक बदलावों के पीछे बड़े आर्थिक प्रलोभन दिए जा रहे हैं. कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि जिन पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, उनके TVK में शामिल होने से राजनीतिक संदेश बदल सकता है. विपक्ष ने इसे "पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन" तक करार दिया है. हालांकि TVK ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी नेता के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई अपने तय कानूनी रास्ते पर जारी रहेगी और पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि संभावित उपचुनावों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी भी चल रही है. दावा किया जा रहा है कि AIADMK से आने वाले कई बड़े नेताओं को सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. यदि ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री विजय को न केवल अनुभवी नेताओं का साथ मिलेगा, बल्कि जिला स्तर पर मजबूत राजनीतिक नेटवर्क भी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार TVK ने एक साथ बड़ा राजनीतिक झटका देने के बजाय चरणबद्ध तरीके से नेताओं को शामिल करने की रणनीति अपनाई है. खास बात यह भी है कि पार्टी लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि कोई भी विधायक पहले अपने पद से इस्तीफा दे और उसके बाद ही TVK में शामिल हो. इसी रणनीति का उल्लेख MDMK महासचिव वाइको भी कर चुके हैं. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि विजय ने उनसे DMK के चुनाव चिह्न पर जीते दो विधायकों से पहले इस्तीफा दिलाने का अनुरोध किया था, लेकिन दोनों विधायकों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और DMK में ही बने रहे.
पूर्व मंत्री एम.आर. विजयभास्कर ने भी कहा था कि TVK में शामिल होने से पहले उनसे विधायक पद छोड़ने को कहा गया था. इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि TVK नेतृत्व विरोधी दलों के चुनाव चिह्न पर निर्वाचित विधायकों को सीधे अपने साथ रखने के बजाय पहले इस्तीफा और फिर उपचुनाव के जरिए नया जनादेश लेने की रणनीति पर काम कर रहा है. हालांकि विपक्ष अब भी पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक खरीद-फरोख्त करार दे रहा है.