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तमिलनाडु में बड़ा सियासी भूचाल, AIADMK के 10 विधायक छोड़ने जा रहे पार्टी? 15 अगस्त को 'आजादी' का ऐलान!

तमिलनाडु में 'ऑपरेशन L' के चलते AIADMK में लगातार टूट की स्थिति बन गई है. कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK अपनी संख्या बढ़ाने में जुटी है. क्या विजय अब अपने दम पर विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएंगे? जानिए पूरा सियासी समीकरण.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 12, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:19 PM IST
तमिलनाडु में बड़ा सियासी भूचाल, AIADMK के 10 विधायक छोड़ने जा रहे पार्टी? 15 अगस्त को 'आजादी' का ऐलान!
Image Credit: AI Generated Photo (तमिलनाडु में मचा सियासी घमासान)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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