Pakistan Fake Claim Expose: पुरानी कहावत है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, और जब पाला भारतीय वायुसेना से हो, तो झूठ कितनी भी चालाकी से क्यों न बोला जाए, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ढिंढोरा पीट रहा था कि उनसे भारत के कई राफेल विमानों को मार गिराया है. लेकिन अब जो आधिकारिक सबूत सामने आया है, उसके बाद पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है. जून 2026 के एक नए सरकारी टेंडर ने यह साबित कर दिया है कि भारत के सभी 36 राफेल पूरी ताकत के साथ देश की सुरक्षा में तैनात हैं और पाकिस्तान का दावा सिर्फ एक हवा हवाई था.