Pakistan Fake Claim Expose: पुरानी कहावत है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, और जब पाला भारतीय वायुसेना से हो, तो झूठ कितनी भी चालाकी से क्यों न बोला जाए, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ढिंढोरा पीट रहा था कि उनसे भारत के कई राफेल विमानों को मार गिराया है. लेकिन अब जो आधिकारिक सबूत सामने आया है, उसके बाद पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है. जून 2026 के एक नए सरकारी टेंडर ने यह साबित कर दिया है कि भारत के सभी 36 राफेल पूरी ताकत के साथ देश की सुरक्षा में तैनात हैं और पाकिस्तान का दावा सिर्फ एक हवा हवाई था.
भारतीय वायुसेना के आधिकारिक टेंडर दस्तावेजों के पाकिस्तान के झूठें दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं. वायुसेना ने जो दस्तावेज जारी किया है, उसमें वर्तमान में सेवा में मौजूद सभी 36 राफेल जेट विमानों के बेड़े के लिए ब्रिज सपोर्ट यानी रखरखाव सहायता मांगी गई है. भारतीय वायुसेना हेडक्वार्टर से हाल ही में जारी एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में सभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए पांच महीने के ब्रिज सपोर्ट पैकेज के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं. राफेल विमान की यह संख्या ठीक उतनी ही है, जितनी भारत ने फ्रांस से खरीदा था.
यह आधिकारिक दस्तावेज सितंबर 2026 के बाद भी राफेल बेड़े को चालू रखने के लिए रखरखाव, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सहायता की मांग करता है. इस पांच महीने की सहायता अवधि के दौरान विमानों के लिए अनुमानित 2,250 उड़ान घंटों की योजना तैयार की गई है. यह अस्थायी व्यवस्था इसलिए की जा रही है, जिससे लंबे समय तक सहायता अनुबंध को आखिरी रूप दिए जाने तक राफेल के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए. यह RFP सीधे तौर पर पाकिस्तान के उस झूठे नैरेटिव को गलत साबित करता है, जिसमें दावा किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई भारतीय राफेल जेट गिरा दिए गए थे.
भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक और जोरदार एयरस्ट्राइक की थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था. रक्षा जानकारों का कहना है कि अगर भारत ने उस दौरान कोई भी राफेल जेट खोया होता, तो रखरखाव के लिए जारी इस आधिकारिक टेंडर दस्तावेज में विमानों की संख्या 36 से कम होती.
पाकिस्तान ने बार-बार आधिकारिक बयानों और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए यह दावा करता आया है कि उसकी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई भारतीय राफेल विमानों को मार गिराया है. वहीं भारत इन दावों पर शुरू से ही इंकार करते आया है और इसे पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा बताया, जो उसने अपने भारी नुकसान को छिपाने के लिए तैयार किया था.
पाकिस्तान के राफेल वाले झूठे दावों पर पहले भी बड़े सवाल उठे थे. जिन राफेल विमानों के टेल नंबर को पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने नष्ट घोषित किया था, उन्हें बाद में कई मौकों पर उड़ान भरते हुए और सैन्य अभियानों में हिस्सा लेते हुए देखा गया और उनकी तस्वीरें भी सामने आई.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल बेड़े ने बड़ी भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों पर जमकर सटीक हमले किए थे. भारतीय रक्षा अधिकारियों ने हमेशा ही इस बात को कहा है कि राफेल विमानों ने उम्मीद के अनुसार शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा. जून 2026 का यह नया टेंडर दस्तावेज अब भारत के रुख पर पुख्ता मुहर है.
इस बीच, भारत मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA कार्यक्रम के तहत फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डसॉल्ट एविएशन से अतिरिक्त 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई बातचीत में इस पर चर्चा भी हुई थी.
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, राफेल कार्यक्रम पर बातचीत आगे बढ़ी है. पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए भारत और फ्रांस के बीच भविष्य की डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए को-डेवलपमेंट, को-डिजाइन और को-प्रोडक्शन पर जोर दिया. MRFA कार्यक्रम के तहत 18 राफेल विमान तैयार स्थिति में मिलने की संभावना है, वहीं बाकी राफेल का निर्माण करीब 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ भारत में ही किया जाएगा.