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पाकिस्तान का झूठ बेनकाब, IAF के बेड़े में खड़े हैं पूरे 36 राफेल विमान, वायुसेना के डॉक्युमेंट्स से खुली 'आतंकिस्तान' की पोल

Operation Sindhoor India Pakistan: अपनी आवाम के सामने अपनी ही झूठी पीठ थपथपाने के लिए पाकिस्तान किस कदर झूठ और प्रोपेगैंडा का सहारा लेता है, इसका बड़ा सबूत सामने आया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराने का जो हवाई दावा पाकिस्तानी सेना ने किया था, उसकी IAF ने बिना कोई बयान जारी किए ही सच्चाई सामने लाकर रख दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:32 AM IST
पाकिस्तान का झूठ बेनकाब, IAF के बेड़े में खड़े हैं पूरे 36 राफेल विमान, वायुसेना के डॉक्युमेंट्स से खुली 'आतंकिस्तान' की पोल

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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