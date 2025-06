PM मोदी के मुरीद हुए ईरान से‌ वापस लाए गए कश्मीरी छात्र, CM उमर अब्दुल्ला से क्यों हुए नाराज?

Operation Sindhu Kashmiri students praise Modi: ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 94 कश्मीरी छात्रों सहित 110 भारतीय छात्रों को दिल्ली लाने की छात्रों और उनके परिवारों ने सराहना की है. इस ऑपरेशन का संचालन विदेश मंत्रालय ने किया था, जिसमें तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अहम भूमिका निभाई थी. दिल्ली पहुंचे छात्रों ने दूतावास की सराहना की, जिसमें संघर्ष के बीच हवाई अड्डों तक परिवहन की व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था. केंद्र सरकार के समन्वय की छात्रों ने व्यापक रूप से सराहना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नेतृत्व की प्रशंसा की गई कि उनके कठिन प्रयासों से छात्र सुरक्षित रूप से देश में वापस आ पाए.

जानें कैसे ईरान से भारत पहुंचे छात्र

केंद्र सरकार ने इजराइल-ईरान संघर्ष के तेज होने के बाद निकासी प्रक्रिया शुरू की,जिसमें इजराइली हवाई हमले और ईरानी मिसाइल प्रक्षेपण शामिल थे, जिससे ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए असुरक्षित माहौल बन गया. छात्रों के लिए यह तब और भी भयावह हो गया जब तेहरान में हुजत दोस्त अली छात्रावास पर इजराइली हमला हुआ, जहां कई कश्मीरी छात्र रह रहे थे और कुछ छात्र घायल हो गए. इस स्थिति ने इन छात्रों को आघात पहुँचाया और भयभीत कर दिया.

ईरान में लगभग 1500 छात्र

इस बीच जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने ईरान से छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा. संघ के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहमी ने कहा, "जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर ईरान-इजरायल तनाव के बीच कश्मीरी छात्रों की तत्काल निकासी की मांग की, क्योंकि वर्तमान में ईरान में लगभग 1500 छात्र नामांकित हैं" इसके अलावा यूटी सरकार भी कार्रवाई में देखी गई. उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्रालय से बात की उमर ने एक्स पर लिखा, "ईरान की स्थिति, खासकर देश में कश्मीरी छात्रों के कल्याण और सुरक्षा के बारे में @DrSJaishankar से बात की. माननीय मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि @MEAIndia ईरान में अपने समकक्षों के साथ निकट संपर्क में है और ईरान में सभी भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा." पढ़ाई कर रहे 110 छात्रों के पहले बैच को सड़क मार्ग से आर्मिना ले जाया गया और हवाई मार्ग से उन्हें आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया.

94 of our students evacuated from Iran have safely reached Delhi. The Government is making transport arrangements to ensure their smooth journey home, which will be in place within the next few hours.

— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) June 19, 2025