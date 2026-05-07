वही तारीख, वही टाइमिंग; आधी रात ठीक 1 बजकर 5 मिनट पर आया भारतीय सेना का ट्वीट, जानें क्या लिखा?

Operation Sindoor Anniversary: पिछले साल 6-7 मई की रात पाकिस्तान के लिए वो रात थी जिसे वो पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था. भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे पाकिस्तान के आका के पसीने छूट गए थे. आतंकियों को मौत की नींद सुलाने के एक साल बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी करते हुए दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि 'भारत हर आतंकवादी को ट्रैक करेगा, पहचानेगा और सजा देगा'.

भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो

ऑपरेशन सिंदूर के सालगिरह पर, भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया, ‘भारत कुछ नहीं भूलता, भारत कुछ भी माफ नहीं करता. 1 मिनट 28 सेकंड का यह वीडियो X पर ठीक 1:05 बजे पोस्ट किया गया था, ठीक उसी समय जब पिछले साल 6-7 मई की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था. लगभग 25 मिनट तक चले इस मिशन के दौरान, एयर फोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कथित तौर पर 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए.

पीएम के बयान के साथ शुरू हुआ वीडियो

ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से शुरू होता है, जिसमें वह आतंकवादियों और उनके आकाओं को चेतावनी देते हैं, फिर यह दिखाता है कि 22 अप्रैल, 2025 के पहलगाम हमले के बाद भारत और उसकी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए कैसे तैयारी की, और कैसे इस मिशन ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी नेटवर्क को निशाना बनाया. आतंकी कैंपों और मिलिट्री जगहों पर तबाही के विज़ुअल भी शामिल हैं.

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आतंकियों को सुलाई मौत की नींद

पहलगाम हमले के बाद, भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया पाकिस्तान और PoK में नौ टेरर कैंप तबाह कर दिए गए. इन हमलों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया. भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमले करने की कोशिश की, हालांकि, भारतीय सेना ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया और जवाबी हमले करके पाकिस्तानी एयरबेस और खास ठिकानों को निशाना बनाया. जिसके बाद पाकिस्तान सीजफायर की टेबल पर आ गया.

घाटी में आतंकियों का खौफनाक खेल

22 अप्रैल, 2025 को, आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के पास बैसरन घाटी में एक क्रूर हमला किया था, जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए. घाटी घूमने आए टूरिस्ट से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई. कई मामलों में, हमलावरों ने लोगों को उनके परिवारों के सामने मार डाला, जिससे वे गहरे सदमे में चले गए. इसके बाद पीड़ितो को इंसाफ देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया.

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