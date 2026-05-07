Operation Sindoor: पाकिस्तान पर स्ट्राइक से लेकर कूटनीतिक घेराबंदी तक, जानिए भारत के वॉर रूम की पूरी कहानी

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की, जिसकी निगरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल ने वॉर रूम से की. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कूटनीतिक मोर्चा संभाला. सैन्य और कूटनीतिक रणनीति के संयुक्त दबाव के बाद पाकिस्तान को संघर्ष विराम मानने पर मजबूर होना पड़ा. पढ़िए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी इनसाइड स्टोरी
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Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य को पाकिस्तान से आई तस्वीरों में आप सबने देखा. लेकिन क्या आपको पता है जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था भारत का राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा था. किस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर कमान संभाली थी. एनएसए अजित डोभाल ने पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले ऑपरेशन सिंदूर में क्या रोल निभाया आप भी पढ़िए ऑपरेशन सिंदूर के वॉर रूम की इनसाइड स्टोरी एक्सक्लूसिव...
पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की जिन महिलाओं को विधवा बनाया था, उनके सिंदूर का बदला लेने वाले इस ऑपरेशन की दिल्ली में बने एक वॉर रूम से रियल टाइम निगरानी चल रही थी. इस वॉर रूम में मौजूद थे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी. प्रधानमंत्री को रियल टाइम अपडेट मिल रहा था, जो इस ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग के जरिए एक-एक मिनट की जानकारी ले रहे थे.
भारत के नेतृत्व ने सेनाओं को पूरी छूट पहले ही दे रखी थी. ऑपरेशन शुरू होने से पहले 12 दिनों में 15 से ज्यादा हाई-लेवल मीटिंग्स प्रधानमंत्री ने खुद ली थीं, और ऑपरेशन के दौरान शीर्ष नेतृत्व की व्यक्तिगत निगरानी बताती है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व सीधे सेना के साथ जुड़ा हुआ था.
ठीक इसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ सीधे संपर्क में मौजूद थे. इस दौरान भारत के एनएसए अजीत डोभाल जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 9 टारगेट्स को फाइनल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, पूरी रात ऑपरेशन को मॉनिटर और कोऑर्डिनेट कर रहे थे. इसका मकसद था जिन आतंकी ठिकानों को चुना गया सिर्फ उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट किया जाए. भारत ने अपनी पहली स्ट्राइक में इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी नागरिक या पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया. ठीक इसी वक्त विदेश मंत्री एस. जयशंकर एक और मोर्चे पर व्यस्त थे. एस जयशंकर और उनकी टीम ऑपरेशन के दौरान डिप्लोमैटिक बैकअप तैयार कर रही थी.
पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होने के ठीक पहले तक लगभग 27 डिप्लोमैटिक कॉल किए गए थे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी लगभग 20 अंतरराष्ट्रीय कॉल किए थे, और दुनिया के बड़े देशों को साफ साफ बता दिया था कि भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा.
ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन समेत मित्र देशों को ब्रीफिंग का काम शुरू हो चुका था. जो आपरेशन के दौरान भी जारी था. भारतीय सेना और राजनीतिक नेतृत्व ने मिलकर जो योजना बनाई आपरेशन सिंदूर के दौरान ठीक वैसे ही धमाके हुए और सारे टारगेट्स को योजना के मुताबिक ध्वस्त कर दिया गया. आतंक के खिलाफ ये भारत का न्यू नॉर्मल था. इसके फौरन बाद वो डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव हो गया, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया. ऑपरेशन के तुरंत बाद डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव शुरू हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की बड़ी भूमिका थी.
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एस जयशंकर और अजीत डोभाल ऑपरेशन के मुख्य डिप्लोमैटिक कोऑर्डिनेटर थे. उन्होंने ऑपरेशन के ठीक बाद यानी 8 मई की सुबह से कई महत्वपूर्ण कॉल्स कीं. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो को ऑपरेशन की पूरी ब्रीफिंग दी गई. अजीत डोभाल ने खुद अमेरिका के एनएसए से बात की. इसके बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल और UAE के काउंटरपार्ट को जानकारी और संदेश दिया गया.
भारत ने दुनिया को बता दिया कि हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पर था. भारत जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान बढ़ेगा तो भारत तैयार है. ठीक इसी वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कतर, UAE, सऊदी अरब समेत कई यूरोपीय और खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों को यही संदेश दे दिया. ज्यादातर देशों ने आतंकवाद की निंदा की और संयम की अपील की, लेकिन भारत की आतंकवाद के खिलाफ सही जवाब वाली प्रतिक्रिया को सारी दुनिया ने स्वीकार किया.
दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश है. मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी यानी Organisation of Islamic Cooperation के सदस्य देशों की संख्या 57 है. लेकिन इसमें से भी सिर्फ दो देश तुर्किये और अजरबैजान पाकिस्तान के समर्थन में आए. ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी. दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तानी आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के लिए समस्या माना. इजरायल जैसे देश आतंक के खिलाफ भारत के जवाबी कार्रवाई के समर्थन में खुलकर साथ खड़े हुए. सऊदी अरब से नेता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए दिल्ली पहुंचे.
पाकिस्तान ने इसके बाद जो जवाबी हमले किए उसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को समझाया. युद्ध बढ़ा तो उसका क्या अंजाम होगा. दुनिया और भारत के रुख से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और 10 मई को भारत की शर्तों पर द्विपक्षीय संघर्ष विराम हो गया. ऑपरेशन सिंदूर के वॉर रूम की ये वो रणनीतिक और कूटनीतिक कहानी थी, जिसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत में आतंकी हमले की कीमत इतनी महंगी हो चुकी है, जिसे चुकाना अब उसके बस की बात नहीं.
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