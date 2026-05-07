साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन...ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर PM मोदी ने बदली प्रोफाइल पिक्चर

Operation Sindoor Anniversary: ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपनी डीपी चेंज कर दी है. पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर को अपने प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया है. साथ ही लिखा हमारे सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान बेमिसाल साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया था.
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Operation Sindoor: ठीक एक साल पहले भारतीय जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था. भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था. जवानों ने करीब 100 आतंकियों को मौत की नींद सुला दी थी. ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदल दिया और ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर को लगा दिया. साथ ही लिखा एक साल पहले, हमारे सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान बेमिसाल साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया था. उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया, जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर भारतीयों पर हमला करने की जुर्रत की थी.
इसके अलावा आगे लिखा कि पूरा देश हमारे जवानों की बहादुरी को सलाम करता है, 'ऑपरेशन सिंदूर' ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति उसके अटूट संकल्प को दर्शाया. इसने हमारे सशस्त्र बलों के पेशेवरपन, तत्परता और समन्वित शक्ति को भी उजागर किया. साथ ही, इसने हमारे बलों के बीच बढ़ती एकजुटता को भी प्रदर्शित किया और उस शक्ति को रेखांकित किया, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली है.
आज, एक साल बाद भी, हम आतंकवाद को हराने और उसे पनपने में मदद करने वाले पूरे तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प पर पहले की तरह ही अडिग हैं. ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है, उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है, उदीर्णमनसो योधा वाहनानि च भारत, यस्यां भवन्ति सेनायां ध्रुवं तस्यां जयं वदेत्.
ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर कहा कि हम अपनी सेना की बहादुरी और बलिदान को सलाम करते हैं, जिनकी हिम्मत और लगन देश की सुरक्षा करती रहती है, ऑपरेशन के दौरान उनके कामों में बेजोड़ सटीकता, बिना रुकावट के तालमेल और सभी सेनाओं के बीच गहरा तालमेल दिखा, जिसने मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन के लिए एक बेंचमार्क सेट किया. ऑपरेशन सिंदूर देश के इरादे और तैयारी का एक मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि हमारी सेनाएं हमेशा सबसे जरूरी समय पर निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार रहती हैं. यह Atmanirbharta हासिल करने की दिशा में भारत की लगातार तरक्की का भी सबूत है, जो क्षमता को बढ़ाते हुए लचीलापन बढ़ाता है.
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