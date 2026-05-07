राफेल की गरज, ब्रह्मोस की दहाड़... 22 मिनट में निकल गई मुनीर की हवा; पाकिस्तान ने कर दिया सरेंडर

Operation Sindoor Anniversary: भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है, जिसने किसी न्यूक्लियर पावर कंट्री के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान था. यकीनन नहीं, लेकिन इसे आसान बनाया भारत के उन हथियारों ने जिन्होंने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, जब पहलगाम करने वाला पाकिस्तान और उसके पालतू अपने आतंकी कैंपों में चैन की नींद ले रहे थे, उन्हें इस बात की जरा भनक नहीं थी कि हिंदुस्तान के अंबाला एयरबेस और आदमपुर एयरबेस से 50 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ान भर चुके हैं.

राफेल फाइटर जेट ने एक्शन लिया

पाकिस्तान को पता तब चला, जब भारत के राफेल ने पाकिस्तान में बारूद बरसाना शुरू किया. दावा किया जाता है कि राफेल के साथ सुखोई-30MkI भी 7 मई के ऑपरेशन में शामिल थे, मगर पहले हमले में राफेल फाइटर जेट ने एक्शन लिया, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए राफेल अकेला नहीं गया था. बल्कि राफेल के साथ एक ऐसी जोड़ी मौजूद थी, जिसका जवाब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं था और इस जोड़ी का नाम था, स्कैल्प मिसाइल और हैमर प्रिसिजन बॉम्ब.

आंतकी कैंपों में भगदड़

तूफानी रफ्तार के साथ राफेल ने स्कैल्प और हैमर प्रिसिजन बॉम्ब से ऐसे ताबड़तोड़ हमले शुरू किए कि पाकिस्तान के आंतकी कैंपों में भगदड़ मच गई. ये पहला मौका था जब भारत ने राफेल को किसी युद्ध में टेस्ट किया और यकीन मानिए सिर्फ 22 मिनट में राफेल ने पाकिस्तान में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि मुनीर को भागकर बंकर में छिपना पड़ा. क्योंकि कोशिश ये थी कि राफेल से दागी गई स्कैल्प मिसाइल कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दें, पाकिस्तानी वायुसेना कोई एक्शन ना ले सके, इसके लिए हैमर प्रिसिजन बॉम्ब से उसका पूरा राडर सिस्टम उड़ा दिया गया.

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भारत के 4 हथियारों ने मोर्चा संभाला

यानि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए सबसे बड़ा गेमचेंजर साबित हुआ रफाल फाइटर जेट, राफेल के हमले के बाद भारत ने ऐलान कर दिया कि उसका मकसद पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे, ना ही मिलिट्री इंस्टालेशन, बावजूद इसके पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, जिसके जवाब में भारत के 4 हथियारों ने मोर्चा संभाला, इनमें सुखोई-30MKI फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश डिफेंस सिस्टम, S-400 डिफेंस सिस्टम थे.

मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति

दो डिफेंस सिस्टम और जो अटैक सिस्टम की इस जोड़ी ने पाकिस्तान पर ऐसा काउंटर अटैक किया कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया. इस हमले में दुश्मन के क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, ये काम सुखोई-30MKI में लगी ब्रह्मोस मिसाइल ने किया, 22 मिनट के भीतर-भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया, हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप इसपर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है.

ब्रह्मोस ने मचाई तबाही

रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए दो तरह की ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया. इसमें पहली थी जमीन से दागी दाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और दूसरी थी सुखोई-30MKI से दागी गई क्रूज मिसाइल, 3 मैक की स्पीड से हमला करने वाली ब्रह्मोस को पाकिस्तान का कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया और इसने पाकिस्तान के नूरखान एयरबेस में तबाही मचा दी, जिससे रनवे पर बड़ा गड्ढा हो गया, इसके अलावा ब्रह्मोस ने दूसरा घातक हमला रहीम यार खान एयरबेस पर किया. इस हमले में पाकिस्तान के कई फाइटर जेट हैंगर में खड़े-खड़े तबाह हो गए.

पाकिस्तान के पास नहीं बचा कोई चारा

उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सफरेस, सही से मुझे नहीं पता, तो पायलट पहले दौड़े की अपने जहाजों को बचाएं. पहला आया फिर जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया. इसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना सरेंडर मोड में आ चुकी थी. उसके पास सिवाए मदद मांगने के कोई चारा नहीं बचा था. इसलिए पाकिस्तान अपने आकाओं के आगे गिड़गिड़ाया, मदद के लिए भीख मांगने लगा, जिसके बाद चीन ने पाकिस्तान PL-15 मिसाइल और तुर्किए से TB-2 ड्रोन की सप्लाई की लेकिन भारत के तीन हथियार पहले से इनका शिकार करने के लिए तैयार बैठे थे.

दुश्मन टारगेट को देख लेता है

इसमें पहला था स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम, दूसरा था आकाशतीर इंटीग्रेटेड एयर ग्रिड और तीसरा था दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400, S-400 की खासियत है कि ये 600 किलोमीटर दूर ही दुश्मन टारगेट को देख लेता है और ट्रैक कर सकता है. इसकी इसी रेंज का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फायदा उठाया, दावा किया जाता है कि S-400 के राडार को भारत ने अपने बाकि डिफेंस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया.

जिससे भारत के कम दूरी तक मार करने वाले डिफेंस सिस्टम्स को भी दुश्मन की लोकेशन पहले ही मिलने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुक्रिए के जिस TB-2 ड्रोन का लोहा दुनिया मानती थी. वो भारत की सीमा में घुसने से पहले ही मार-मारकर गिराया गया. यूं तो भारत के पास S-400 भी हैं. मगर उससे भी ज्यादा सफल रहा स्वदेशी आकाश, जिसने तीस किलोमीटर दूर ही चाइनीज मिसाइलों का धुआं उड़ा दिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदने में दुनिया के कई देशों ने अपनी रुचि दिखाई है.