जब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और 'ऑपरेशन' चल रहा था

Operation Sindoor Anniversary: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई थी. जब राफेल पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहा था तो उसी दौरान सेना के जवान एक और ऑपरेशन चला रहे थे. इसका खुलासा एक साल बाद हुआ है, जानिए आखिर ये ऑपरेशन क्या था?
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India Digital Mission: वो तारीख 6-7 मई थी, साल था 2025, जब भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया था. भारतीय जवानों के अदम्य साहस के सामने आतंक का आका घुटनों पर आ गया, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर जवानों के द्वारा चलाया जा रहा था, जब राफेल की गर्जना से मुनीर-शहबाज की नींद उड़ी थी, ठीक उसी समय भारत की साइबर यूनिट्स डिजिटल खतरों के खिलाफ ‘सर्च एंड डिस्ट्रॉय’ मिशन चला रही थीं, जिसने पाकिस्तान की हर झूठी साजिशों को नाकाम किया और जवानों का मनोबल बढ़ाया, ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद इंडिया के इस डिजिटल ऑपरेशन का खुलासा हुआ है.
पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसकी औकात दिखाई, तूफानी रफ्तार के साथ राफेल ने स्कैल्प और हैमर प्रिसिजन बॉम्ब से ऐसे ताबड़तोड़ हमले शुरू किए कि पाकिस्तान के आंतकी कैंपों में भगदड़ मच गई. ये पहला मौका था जब भारत ने राफेल को किसी युद्ध में टेस्ट किया और यकीन मानिए सिर्फ 22 मिनट में राफेल ने पाकिस्तान में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि मुनीर को भागकर बंकर में छिपना पड़ा. पाकिस्तानी वायुसेना कोई एक्शन ना ले सके, इसके लिए हैमर प्रिसिजन बॉम्ब से उसका पूरा राडर सिस्टम उड़ा दिया गया. ये सब होता देख पाकिस्तान ने अफवाह फैलाई और भारत ने एक और ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया.
बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब राफेल पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहा था तो पाकिस्तान झूठे तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया था और अफवाहें फैलाने लगा था लेकिन भारत की साइबर यूनिट्स डिजिटल खतरों के खिलाफ ‘सर्च एंड डिस्ट्रॉय’ मिशन चला रही थीं, जिसके जरिए खुफिया एजेंसियों को सटीक जानकारी दी जा रही थी, भारत की डिफेंस साइबर एजेंसी (DCyA) और निजी टेक कंपनियों ने मिलकर रियल-टाइम डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया, उन्होंने इन डीपफेक वीडियोज को तुरंत पहचानकर फ्लैग किया और उनकी रैंकिंग घटा दी, ताकि देश में अशांति न फैले. इसके जरिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय माहौल, देश की आंतरिक सुरक्षा और लोगों का विश्वास बनाए रखा.
हमले के कुछ घंटों के अंदर ही AI से बने झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसमें फर्जी चीजें दिखाईं गई, नेताओं को निराश दिखाया गया, इससे “वीडियो गेम फुटेज” जैसे प्रोपेगैंडा को तुरंत रोका गया. पाकिस्तान ने भारत पर करोड़ों साइबर अटैक किए, जिसे जवानों ने इस मिशन के तहत उसे नेस्तानाबूद कर दिया था. झूठी अफवाहें न फैले इससे पहले भारत ने 4,500 से ज्यादा बॉट अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था. पाकिस्तान का मकसद था कि अफवाहें फैलाकर लोगों को ये दिखाना कि भारत जंग में कमजोर पड़ रहा है लेकिन इस मिशन ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और डिजिटल मिशन के जरिए पाकिस्तान की हर चाल को खत्म कर दिया.
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