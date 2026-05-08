Advertisement
trendingNow13208864
Hindi Newsदेशजब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और ऑपरेशन चल रहा था

जब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और 'ऑपरेशन' चल रहा था

Operation Sindoor Anniversary: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई थी. जब राफेल पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहा था तो उसी दौरान सेना के जवान एक और ऑपरेशन चला रहे थे. इसका खुलासा एक साल बाद हुआ है, जानिए आखिर ये ऑपरेशन क्या था?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 08, 2026, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और 'ऑपरेशन' चल रहा था

India Digital Mission: वो तारीख 6-7 मई थी, साल था 2025, जब भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया था. भारतीय जवानों के अदम्य साहस के सामने आतंक का आका घुटनों पर आ गया, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर जवानों के द्वारा चलाया जा रहा था, जब राफेल की गर्जना से मुनीर-शहबाज की नींद उड़ी थी, ठीक उसी समय भारत की साइबर यूनिट्स डिजिटल खतरों के खिलाफ ‘सर्च एंड डिस्ट्रॉय’ मिशन चला रही थीं, जिसने पाकिस्तान की हर झूठी साजिशों को नाकाम किया और जवानों का मनोबल बढ़ाया, ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद इंडिया के इस डिजिटल ऑपरेशन का खुलासा हुआ है. 

ऑपरेशन सिंदूर ने मचाई तबाही

पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसकी औकात दिखाई, तूफानी रफ्तार के साथ राफेल ने स्कैल्प और हैमर प्रिसिजन बॉम्ब से ऐसे ताबड़तोड़ हमले शुरू किए कि पाकिस्तान के आंतकी कैंपों में भगदड़ मच गई. ये पहला मौका था जब भारत ने राफेल को किसी युद्ध में टेस्ट किया और यकीन मानिए सिर्फ 22 मिनट में राफेल ने पाकिस्तान में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि मुनीर को भागकर बंकर में छिपना पड़ा. पाकिस्तानी वायुसेना कोई एक्शन ना ले सके, इसके लिए हैमर प्रिसिजन बॉम्ब से उसका पूरा राडर सिस्टम उड़ा दिया गया. ये सब होता देख पाकिस्तान ने अफवाह फैलाई और भारत ने एक और ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया.

भारत चला रहा था एक और ऑपरेशन

बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब राफेल पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहा था तो पाकिस्तान झूठे तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया था और अफवाहें फैलाने लगा था लेकिन भारत की साइबर यूनिट्स डिजिटल खतरों के खिलाफ ‘सर्च एंड डिस्ट्रॉय’ मिशन चला रही थीं, जिसके जरिए खुफिया एजेंसियों को सटीक जानकारी दी जा रही थी,  भारत की डिफेंस साइबर एजेंसी (DCyA) और निजी टेक कंपनियों ने मिलकर रियल-टाइम डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया, उन्होंने इन डीपफेक वीडियोज को तुरंत पहचानकर फ्लैग किया और उनकी रैंकिंग घटा दी, ताकि देश में अशांति न फैले. इसके जरिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय माहौल, देश की आंतरिक सुरक्षा और लोगों का विश्वास बनाए रखा.  

Add Zee News as a Preferred Source

नाकाम हुई पाकिस्तान की हर चाल

हमले के कुछ घंटों के अंदर ही AI से बने झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसमें फर्जी चीजें दिखाईं गई, नेताओं को निराश दिखाया गया, इससे “वीडियो गेम फुटेज” जैसे प्रोपेगैंडा को तुरंत रोका गया. पाकिस्तान ने भारत पर करोड़ों साइबर अटैक किए, जिसे जवानों ने इस मिशन के तहत उसे नेस्तानाबूद कर दिया था. झूठी अफवाहें न फैले इससे पहले भारत ने 4,500 से ज्यादा बॉट अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था. पाकिस्तान का मकसद था कि अफवाहें फैलाकर लोगों को ये दिखाना कि भारत जंग में कमजोर पड़ रहा है लेकिन इस मिशन ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और डिजिटल मिशन के जरिए पाकिस्तान की हर चाल को खत्म कर दिया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Operation Sindoor Anniversary

Trending news

सुवेंदु के PA का मर्डर करने के लिए बुलाए गए थे प्रोफेशनल किलर, SIT जांच में खुलासा
suvendu adhikari
सुवेंदु के PA का मर्डर करने के लिए बुलाए गए थे प्रोफेशनल किलर, SIT जांच में खुलासा
टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज
Tamil Nadu Election 2026
टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज
जिसे देखकर चौंधिया जाती हैं आंखें, आखिर वो कोहिनूर हीरा बना कैसे था? पता चल गया राज
Kohinoor
जिसे देखकर चौंधिया जाती हैं आंखें, आखिर वो कोहिनूर हीरा बना कैसे था? पता चल गया राज
BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
Vivek Agnihotri
BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
LIVE: ममता बनर्जी अब 'पूर्व सीएम', शपथ से 24 घंटे पहले शाह बंगाल में, आज शाम बड़ी बैठक
Assembly Election 2026
LIVE: ममता बनर्जी अब 'पूर्व सीएम', शपथ से 24 घंटे पहले शाह बंगाल में, आज शाम बड़ी बैठक
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
West Bengal Election 2026
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
Tamil Nadu News In Hindi
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
jammu kashmir news
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
DNA
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा
Nashik
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा