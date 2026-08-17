'सर, अब तो बख्श दीजिए...', जब ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के कहर से कांप उठा था पाकिस्तान, DGMO ने बताई इनसाइड स्टोरी

Operation Sindoor Documentary: 10 मई 2025 की वो रात जब अंधेरे को चीरती हुई भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सीने पर आग बरसाई, तो इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सिर्फ तबाही का मंजर था. भारत के जवाबी हमले की मार इतनी भयंकर थी कि चंद घंटों पहले तक दिल्ली को निशाना बनाने का दुस्साहस करने वाला पाकिस्तान गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया.
जब दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच हॉटलाइन पर संपर्क हुआ, तो पाकिस्तानी DGMO के मुंह से निकले शब्द थे- 'सर, हम पर इतनी सारी ब्रह्मोस मिसाइलें दागने के बाद, अब तो आपको संतुष्ट होना चाहिए, और हमें यह रोक देना चाहिए.' डिस्कवरी चैनल की दो-भाग वाली विशेष डॉक्यूसीरीज 'डीक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर' में इस सैन्य संघर्ष की वे अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली परतें खुली हैं, जो अब तक आम जनता की नजरों से ओझल थीं. आइए जानते हैं कि क्या-क्या बताया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में...
मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था. दोनों देशों के बीच 71 घंटे से अधिक समय से गतिरोध जारी था. 10 मई की रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी सामरिक गलती कर दी. इस्लामाबाद ने भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सीधा निशाना बनाते हुए एक हाई-स्पीड मिसाइल लॉन्च की.
रक्षा विशेषज्ञ नितिन गोखले के अनुसार, पाकिस्तानी मिसाइल दिल्ली की सीमा में दाखिल होने ही वाली थी कि हरियाणा के सिरसा में तैनात भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा इकाई ने खतरे को भांप लिया. भारतीय सेना ने तुरंत बराक-8 (Barak-8) सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया और हवा में ही दुश्मन की मिसाइल के परखच्चे उड़ा दिए. सुबह होते ही सिरसा के एक खेत में पड़े मिसाइल के मलबे की तस्वीरों ने पुष्टि कर दी कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है.
राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश के बाद भारत की सैन्य रणनीति पूरी तरह आक्रामक हो गई. तत्कालीन रणनीति के तहत वायुसेना को खुली छूट दी गई कि वह पाकिस्तान के सैन्य ढांचे की रीढ़ तोड़ दे. इसके बाद शुरू हुआ भारतीय वायुसेना का वह मिशन, जिसने आधुनिक सैन्य इतिहास में सटीक हमलों की नई मिसाल कायम की.
भारतीय जवाबी हमले के केंद्र में देश की स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस-ए (Brahmos-A) रही, जिसने दो चरणों में पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को ध्वस्त कर दिया. पहले चरण में वायुसेना ने रफीकी, सुक्कुर, रहीम यार खान और नूर खान एयरबेस पर सटीक प्रहार किए, और जब तक पाकिस्तानी संभल पाते, दूसरे दौर में सरगोधा, भोलारी और जैकबाबाद एयरबेस को निशाना बनाया गया.
महज कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर रनवे, हैंगर, राडार साइट और कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटरों को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया. इस मिशन की सफलता पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह (PVSM, AVSM) ने बताया कि भारतीय बलों ने लगभग 1200 किलोमीटर के मोर्चे पर सीमा के 200 किलोमीटर भीतर तक घुसकर मुकाबला किया और सभी हथियार अचूक निशाने पर पहुंचे, जिससे अभियान तय योजना के अनुसार पूरी तरह सफल रहा.
इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को यह स्पष्ट संदेश देना था कि भारत की पहुंच और क्षमताएं उनकी कल्पना से कहीं आगे हैं. एयर मार्शल अवधेश भारती (SYSM, AVSM, VM) ने डॉक्यूसीरीज में स्पष्ट किया कि हमारा मकसद इस हमले को पूरी तरह नपा-तुला रखना था. हम यह साफ संदेश देना चाहते थे कि जब हमारी मर्जी होगी, हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मार सकते हैं और तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा.
इस हमले का असर इतना व्यापक था कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बाद में अजरबैजान के लाचिन में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सार्वजनिक तौर पर कबूल करना पड़ा कि रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत उनके कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है.
जैसे ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर तबाही मचाई, इस्लामाबाद की सैन्य कमान में भगदड़ मच गई. पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने आनन-फानन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई.
मार्को रुबियो ने तुरंत भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को फोन कर बताया कि पाकिस्तान इस लड़ाई को तुरंत रोकना चाहता है. हालांकि, भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से खारिज कर दिया. भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम चाहता है, तो उसके सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) को तय सैन्य प्रोटोकॉल के तहत सीधे भारतीय DGMO से बात करनी होगी.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के DGMO रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई (SYSM, UYSM, AVSM, SM) ने उस ऐतिहासिक बातचीत की पृष्ठभूमि साझा की. उन्हें विदेश मंत्रालय से संदेश मिला था कि पाकिस्तानी अधिकारी लगातार और पागलों की तरह फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं.
तकनीकी कारणों से हॉटलाइन में आई खराबी को ठीक करने के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे दोनों देशों के DGMO आमने-सामने जुड़े. सैन्य परंपरा के अनुसार, जिसने कॉल की मांग की थी यानी पाकिस्तानी DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला उन्हें पहले बोलना था. काशिफ अब्दुल्ला ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे सीजफायर की पेशकश की और कहा कि सर, हम पर इतनी सारी ब्रह्मोस मिसाइलें दागने के बाद, अब तो आपको संतुष्ट होना चाहिए, और हम इसे रोक सकते हैं.
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बताया कि भारत का मकसद अपने सामरिक लक्ष्यों को हासिल करना था, अनावश्यक युद्ध को लंबा खींचना नहीं. जब पाकिस्तान ने बार-बार कहा कि उन्हें भारी नुकसान हो चुका है और अब हमले रोक दिए जाएं, तो भारत ने 10 मई की शाम 5:30 बजे से सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति दी.
NSA डोभाल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की सहनशीलता या शांति की चाह को कभी उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए. भारत जरूरत पड़ने पर बड़ा जोखिम उठा सकता है और बिना किसी परिणाम की चिंता किए बेहद घातक प्रहार करने में सक्षम है. ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल दक्षिण एशिया के रक्षा समीकरणों को बदल कर रख दिया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि न्यू इंडिया अपनी संप्रभुता पर आंच आने पर सीमा पार जाकर दुश्मन के मंसूबों को पलक झपकते खाक करने का माद्दा रखता है.