'ऑपरेशन सिंदूर' नाम क्यों रखा गया? शशि थरूर ने US में दिया ऐसा शानदार जवाब पाकिस्तान तो बिलबिला जाएगा, अमेरिकी वाह-वाह करेंगे

Shashi Tharoor On Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरी दुनिया इन दिनों सुन रही है. जिसकी कहानी सुनाने भारत ने अपने 'दूतों' को विदेशों में भेजा है. इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा हुआ है, जहां थरूर से 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम के पीछे की वजह पूछी गई. इसके बाद शशि थरूर ने जो जवाब दिया उसके बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. देखें कैसे मुहावरों को जोड़कर दिया गया जवाब, जिसे सुनकर पाकिस्तानी तो बौखला जाएंगे.

'ऑपरेशन सिंदूर' नाम क्यों रखा गया?

#WATCH | Washington DC | "...It's no accident that the colour of the Sindoor is that bright vermilion red, which is not far from the colour of blood. There is a Hindi expression that 'khoon ka badla khoon'; here it was 'Sindoor ka badla khoon'," says Congress MP Shashi Tharoor in… pic.twitter.com/HjJVyBGt8x

