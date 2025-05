ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी.. सरकार का बड़ा बयान, तो आखिर अगला कदम क्या?

India Attack on Terrorism: आखिरकार भारत सरकार ने बयान दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना लगातार आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है. यह बयान सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया है. उन्होंने कहा कि बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जिन्होंने सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी. सभी नेताओं ने एकजुटता और परिपक्वता का परिचय दिया है. उन्होंने सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि हम सरकार और सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं.

#WATCH | Delhi | After the all-party meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh, who briefed everyone about the #OperationSindoor and all the leaders gave their suggestions. All the leaders have… pic.twitter.com/VMNIncfCXA

— ANI (@ANI) May 8, 2025