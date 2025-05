ऑपरेशन सिंदूर जारी.. अटकलें ना लगाएं, सीजफायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा ऐलान

India Pakistan Tension: भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने भले ही सीजफायर का ऐलान कर दिया है और विदेश मंत्रालय ने भी सीजफायर की बात कही है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. इस पर भारतीय वायसेना ने बड़ा बयान दिया है. भारतीय वायसेना ने कहा है कि वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने सभी जिम्मेदार कार्यों को पूरी सटीकता और पेशेवर तरीके से सफलतापूर्वक पूरा किया है. यह अभियान राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बेहद योजनाबद्ध और गोपनीय ढंग से अंजाम दिया गया. वायुसेना ने बताया कि ऑपरेशन अब भी जारी है.

बयान में आगे कहा गया कि वायुसेना ने साफ किया है कि फिलहाल पूरे ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा रही है लेकिन उचित समय पर इसकी पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी. साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि किसी भी तरह की अटकलें न लगाएं और अपुष्ट जानकारियों को शेयर करने से बचें.

The Indian Air Force (IAF) has successfully executed its assigned tasks in Operation Sindoor, with precision and professionalism. Operations were conducted in a deliberate and discreet manner, aligned with National Objectives.

Since the Operations are still ongoing, a detailed…

