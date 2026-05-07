Operation Sindoor: सो रहे थे दिल्लीवाले, जब PAK ने दागी फतेह-II मिसाइल; वायु सेना ने हवा में उड़ा दिए थे परखचे

Indian Air Force Role in Operation Sindoor: आज 7 मई के है. आज के ही दिन पिछले साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. यह पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए उन 26 लोगों की ओर से देश का बदला था, जिन्हें हिंदू होने की वजह से धर्म पूछकर कत्ल किया गया था. चार दिनों तक चले ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बने 9 आतंकी ठिकानों को ब्रह्मोस मारकर मिट्टी में मिला दिया था.

चुपके से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी फतेह-II

उसी रात पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की. उसने दिल्ली को लक्ष्य बनाकर अपनी खतरनाक कही जाने वाली फतेह-II बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी. उस वक्त दिल्ली और NCR के लाखों लोग गहरी नींद में सो रहे थे. उसका इरादा साफ था कि वह दिल्ली में मिसाइल हमला कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाए और यह दर्शा दे कि वह भी जोरदार पलटवार की क्षमता रखता है. लेकिन उसका यह इरादा ख्याली पुलाव बनकर रह गया.

बॉर्डर पर पूरी तरह सजग भारतीय वायुसेना ने उस मिसाइल को हिसार के आसमान में नेस्तनाबूद कर दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान का गुरुर और दिल्ली की ओर बढ़ता खतरा, दोनों हवा में खत्म हो गए. यह घटना ऑपरेशन सिंदूर की सबसे महत्वपूर्ण बचाव कार्रवाइयों में से एक बनी. इस साहसिक कारनामे को जिस वायु योद्धा ने अंजाम दिया था, उनका नाम एयर कमोडोर रोहित कपिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

बराक ने फतेह-II की उड़ा दी धज्जियां

एयर कमोडोर रोहित कपिल, वायुसेना की 45वीं विंग के एयर ऑफिसर कमांडिंग (AOC) थे. उनकी यूनिट की तैनाती उस दौरान सिरसा के एयरबेस में थी. पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों पर भारत के हमले के बाद रोहित कपिल की टीम ने रडार पर पाकिस्तानी फतेह-II मिसाइल को ट्रैक किया. यह चीनी मदद से विकसित 400 किमी रेंज वाली मिसाइल थी. वह तेजी के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रही थी. अगर कुछ ही सेकंड में उसे रोका नहीं जाता तो वह दिल्ली में जाकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी.

रोहित कपिल की यूनिट ने बिना देरी किए तुरंत जमीन से हवा में मार करने वाली बराक-8 एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया. यह इजरायल के सहयोग से विकसित किया गया एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. इस सिस्टम में उन्नत रडार, मल्टी-फंक्शन सर्च ट्रैक और इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हैं. जैसे ही रडार ने पाकिस्तानी मिसाइल को लॉक किया, तुरंत जमीन से बराक मिसाइल फायर कर दी गई. वह मिसाइल तेजी से फतेह-II मिसाइल की ओर झपटी और उसे हवा में ही नष्ट कर दिया. अगले दिन उजाले में उस मिसाइल का मलबा सिरसा में बरामद किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं.

एयर कमोडोर रोहित कपिल ने बचा ली दिल्ली

कपिल की बहादुरी सिर्फ एक इंटरसेप्शन तक सीमित नहीं थी. उन्होंने पूरे ऑपरेशन के दौरान अपनी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा. सिरसा एयरबेस पर तैनात फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और इंटीग्रेटेड एयर कमांड व कंट्रोल सिस्टम के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित किया.

खास बात ये थी कि जहां S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी से आने वाले खतरों को काउंटर कर रहे थे. वहीं सिरसा में मौजूद एयर कमोडोर रोहित कपिल की यूनिट मध्यम-कम दूरी से आने वाले हवाई खतरों पर नजर रखे हुए थी. उनकी तुरंत प्रतिक्रिया ने न केवल दिल्ली को बचाया बल्कि पूरे एनसीआर और आसपास के सैन्य-नागरिक क्षेत्रों को सुरक्षा कवच प्रदान किया.

भारत की सीमा भेद पाना हो गया मुश्किल

यह कारनामा भारतीय वायु रक्षा की बहु-स्तरीय क्षमता का प्रमाण बना. Barak-8 ने अपनी सटीकता साबित की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2025 में रोहित कपिल को उनके असाधारण नेतृत्व और सेवा के लिए युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया. वे सुखोई-30MKI के अनुभवी पायलट और कैटेगरी 'A' के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहे हैं. वे वायुसेना के 1998 में कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं, जिनके पास 3500 घंटे उड़ान अनुभव है.

सिरसा जैसे फॉरवर्ड बेस पर उनकी तैनाती ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लिए पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को भेद पाना नामुमकिन बना दिया. ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि स्वदेशी और संयुक्त प्रणालियां दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम कर सकती हैं. पाकिस्तान की फतेह-II नाकाम होने से उनकी आक्रामक क्षमता उजागर हुई और मनोबल गिरा. वहीं भारत की एयर डिफेंस ने 'आयरन डोम' जैसी विश्वसनीयता दिखाकर दुनिया में अपना लोहा मनवाया.