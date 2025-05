ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सेना ने जारी किया हमले का पहला वीडियो, देखें कैसे उड़ाया आतंकी ठिकाना, दिल से निकलेगा-भारत माता की जय

operation sindoor first Video: आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी. मंगलवार आधी रात 1:05 बजे पाकिस्तान और पीओके, यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर भारत ने जिस अंदाज में भारतीय सेना ने आतंकियों के अड्डे पर कोहराम मचाया है. उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है. भारतीय सेना ने इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है. इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं. भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया है ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दिया.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ का पहला वीडियो आया सामने

भारतीय सेना ने हमले का पहला वीडियो जारी किया है. आइए देखते हैं सेना ने कैसे आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया.

#WATCH | Indian Army shares video of strike on Abbas Terrorist Camp at Kotli in PoJK

According to the Indian Army, Abbas Terrorist Camp at Kotli was the nerve centre for training suicide bombers of Lashkar-e-Taiba (LeT) and it had key training infrastructure for over 50… pic.twitter.com/fnV45ZC8wt

— ANI (@ANI) May 7, 2025