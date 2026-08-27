'भारत में एक्टिव थे पाकिस्तानी स्लीपर सेल, निशाने पर था S-400'; ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व एयर मार्शल का बड़ा खुलासा

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एस-400 वायु रक्षा प्रणाली पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई थी. पश्चिमी वायु कमान के तत्कालीन प्रमुख रहे सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्रमिश्रा के मुताबिक, एस-400 की मौजूदगी ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा से करीब 200 किलोमीटर के दायरे में आने से ही रोक दिया था. इसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने सैटेलाइट से लेकर अपने खुफिया नेटवर्क तक का सहारा लिया.
जितेंद्र मिश्रा ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तानी सेना लगातार भारत की एस-400 बैटरियों की स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी. इसके लिए पाकिस्तान ने कई स्तरों पर खुफिया जानकारी जुटाने का प्रयास किया. मिश्रा के अनुसार, इसमें सैटेलाइट आधारित मदद के साथ भारत के भीतर सक्रिय स्लीपर सेल और दूसरे गुप्त नेटवर्क भी शामिल थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान को कुछ विदेशी देशों से खुफिया सहयोग मिला था, हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं बताया.
S-400 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है. इसका काम केवल किसी विमान को निशाना बनाना नहीं है. इसके रडार और मिसाइल प्रणाली मिलकर दुश्मन के हवाई खतरों की पहचान, निगरानी और उन्हें रोकने की क्षमता प्रदान करते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अलग-अलग स्तरों वाली वायु रक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल किया. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा और काउंटर-ड्रोन प्रणालियों ने नाकाम किया. ऐसे में S-400 को इस पूरी व्यवस्था की एक अहम परत के तौर पर देखा गया. इसकी लंबी दूरी तक निगरानी और संभावित खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता ने पाकिस्तानी विमानों के लिए जोखिम का दायरा बढ़ा दिया.
मिश्रा के मुताबिक, पाकिस्तान की चिंता केवल यह जानने तक सीमित नहीं थी कि भारत के पास S-400 है. उसकी कोशिश इन प्रणालियों की वास्तविक तैनाती वाली जगहों का पता लगाने की भी थी. उन्होंने दावा किया कि इसके लिए पाकिस्तान ने खुफिया नेटवर्क और भारत में मौजूद स्लीपर सेल तक सक्रिय करने की कोशिश की. मकसद साफ था, अगर S-400 की लोकेशन पता चल जाए तो उसके खिलाफ रणनीति तैयार करना आसान हो सकता है.
भारत ने रूस के साथ 2018 में एस-400 की पांच प्रणालियां खरीदने का समझौता किया था. इनमें से तीन प्रणालियां पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुकी थीं. चौथी स्क्वाड्रन की डिलीवरी जून 2026 में हुई. एस-400 को लंबी दूरी की निगरानी करने वाले रडार और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ काम करने के लिए तैयार किया गया है. इसका मकसद दुश्मन के लड़ाकू विमानों समेत दूसरे हवाई खतरों को काफी दूरी से ही पहचानकर उन्हें निशाना बनाना है.
मिश्रा के मुताबिक, ऑपरेशन के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई जमीनी रडार और कमांड-एंड-कंट्रोल ठिकानों को निशाना बनाया तो पाकिस्तानी सेना की निगरानी क्षमता प्रभावित हुई. इनमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तैनात अमेरिका में बने एएन/टीपीएस सीरीज के रडार भी शामिल थे. जमीनी निगरानी नेटवर्क को नुकसान पहुंचने के बाद पाकिस्तान ने आसमान से निगरानी करने वाले सिस्टम यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एडब्ल्यूएसीएस) पर ज्यादा निर्भरता बढ़ा दी.
जितेंद्र मिश्रा ने दावा किया कि सरगोधा से ऑपरेट कर रहे एक एडब्ल्यूएसीएस को भारतीय एस-400 ने ट्रैक किया और उस पर कार्रवाई की. उनके अनुसार, यह कार्रवाई करीब 314 किलोमीटर की दूरी से हुई थी. मिश्रा ने इसे सैन्य इतिहास में जमीन से हवा में मार करने वाली प्रणाली द्वारा की गई सबसे लंबी दूरी की इंटरसेप्शन बताया. उनका कहना था कि पाकिस्तान की हवाई निगरानी क्षमता को लगे इस झटके का असर आगे की कार्रवाई पर भी दिखाई दिया. इसके बाद भारतीय सेना को पाकिस्तान के भीतर ज्यादा गहराई तक लक्ष्यों पर कार्रवाई करने में अपेक्षाकृत अधिक गुंजाइश मिली, जबकि पाकिस्तान के लिए प्रभावी जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल होता गया.
ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई थी. इस हमले में 25 पर्यटकों की मौत हुई थी. इसके जवाब में 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ठिकाने भी शामिल बताए गए. मिश्रा के मुताबिक, सैन्य नेतृत्व को ऑपरेशन की रणनीति और कार्रवाई को लेकर जरूरी परिचालन स्वतंत्रता दी गई थी. वहीं सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि आम नागरिकों को नुकसान से बचाया जाए और कार्रवाई का फोकस आतंकियों तथा उनके मददगारों पर रखा जाए.
मिश्रा के अनुसार, पाकिस्तान की शुरुआती प्रतिक्रिया सीमित ड्रोन हमले के रूप में सामने आई. करीब 14 से 15 ड्रोन के जरिए आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सभी ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया.इसके बाद 9 मई को पाकिस्तान की ओर से हमले काफी बढ़ गए. मिश्रा ने बताया कि उस दिन बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. उनके अनुसार, एक लंबी दूरी के जीपीएस-गाइडेड ड्रोन ने एयरफोर्स स्टेशन के एक अस्पताल और पास स्थित नागरिक कार्यालय को निशाना बनाया. इस हमले में एक एयरमैन की मौत हुई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका हाथ काटना पड़ा.
मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की. इसके बाद भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाया.
10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इनमें नूर खान और भोलारी जैसे प्रमुख सैन्य अड्डे भी शामिल थे. इसके बाद उसी दिन पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम की पहल की गई और तीन दिनों से चल रहा सैन्य टकराव थम गया.
सेवानिवृत्त एयर मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला फाइटर पायलटों की भूमिका का भी उल्लेख किया. उनके मुताबिक, महिला पायलटों ने कई महत्वपूर्ण लड़ाकू अभियानों में हिस्सा लिया. इन अभियानों में लश्कर-ए-तैयबा के मुरिदके मुख्यालय के खिलाफ कार्रवाई के अलावा पाकिस्तानी एयरबेस और कमांड-एंड-कंट्रोल ठिकानों को निशाना बनाने वाले मिशन भी शामिल थे.
मिश्रा के बयान से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमता की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है. एस-400 ने न सिर्फ पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय सीमा के करीब आना मुश्किल किया, बल्कि पाकिस्तान को अपनी निगरानी और खुफिया रणनीति में भी बदलाव करने पर मजबूर किया. जमीनी रडार नेटवर्क को नुकसान और हवाई निगरानी क्षमता पर दबाव के बीच भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के लिए हवाई अभियानों की गुंजाइश को सीमित किया. यही वजह रही कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एस-400 भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षमताओं में से एक के तौर पर उभरकर सामने आया.