हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह दी ये बात

Operation Sindoor: एयर चीफ मार्शल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चार से पांच एफ16 प्लेन मार गिराए थे. इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं. पाकिस्तान की सेना का हमारी सेना से कोई मुकाबला ही नहीं है. लेकिन, तीन से चार महीने बाद बयान क्यों आते हैं? मुझे लगता है कि एक ही बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें यह बता देना चाहिए कि युद्ध में हमने किस-किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि प्रेसवार्ता में सबकुछ बता देना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को किस-किस मोर्चे पर नुकसान पहुंचाया, उसकी कितनी सेना को मार गिराया, या उसके कितने जहाज मार गिराए, ताकि पूरी वस्तु स्थिति साफ हो सके.

अल्वी ने भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल

राशिद अल्वी ने आगे कहा कि आज की तारीख में पूरी दुनिया यह सवाल कर रही है कि क्या हमारे राफेल पाकिस्तान में गिराए गए थे या नहीं? सबसे पहले सरकार को इस पर अपना जवाब स्पष्ट करना चाहिए. अगर राफेल नहीं गिराया गया है, तो जवाब आना चाहिए. सरकार को देश के सामने यह स्पष्टीकरण देना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम एयर चीफ मार्शल की बातों पर यकीन करते हैं. पाकिस्तान के एफ-16 जरूर गिराए गए होंगे. यह लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि चीन से भी थी. यह दावा किया जाता है कि चीन इस्लामाबाद में इस बात का उत्सव मना रहा था कि उसने हमारे राफेल गिरा दिए. यही नहीं, इसे दुनियाभर के अखबारों में प्रकाशित भी किया गया. अब अगर यह दावा गलत है तो सरकार सामने आकर इसे खारिज करे.

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह पूरी स्थिति भारत की विदेश नीति से जुड़ी हुई है. हमें समझना होगा कि आज की तारीख में चीन और तुर्किए पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं. अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है. हाल ही में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का समझौता हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों में से किसी भी मुल्क पर हमला हुआ, तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. पाकिस्तान अपनी आर्मी का बजट बढ़ा रहा है. अब तक पाकिस्तान अपनी सेना का 20 फीसदी बजट बढ़ा चुका है. ऐसी स्थिति में हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है. हमारे साथ अमेरिका भी खड़ा नहीं है. इसके अलावा, हमारी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि चीन हमारा दुश्मन बना हुआ है. इसे लेकर भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं. हमारी सेना तो अपने दुश्मन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है लेकिन, अगर जिस तरह से हमारी विदेश नीति की विफलता सामने आ रही है, उससे हमारी बदनामी हो रही है. कांग्रेस नेता ने रूस का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं. उससे कोई भी तेल खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा है लेकिन, हम उससे तेल खरीद रहे हैं, जबकि अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगाया हुआ है. इसके बावजूद भी हम उससे तेल खरीद रहे हैं. इसी को देखते हुए पुतिन हमारी तारीफ कर रहा है.

