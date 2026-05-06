DNA: ऑपरेशन सिंदूर का एक साल पूरा! भारत की ताकत ने दुनिया को किया हैरान, डिफेंस सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ?

क्या एक सैन्य ऑपरेशन किसी देश की अर्थव्यवस्था और डिफेंस इंडस्ट्री को बदल सकता है? जवाब है हां! ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत को सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी नई पहचान दी है. एक साल पहले हुए इस बड़े ऑपरेशन ने भारत के हथियारों और तकनीक की असली क्षमता दुनिया को दिखा दी थी. अब इसका असर साफ दिख रहा है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, ब्रह्मोस और आकाश जैसे सिस्टम की डिमांड बढ़ गई है और भारतीय ड्रोन दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं. आइए समझते हैं कैसे यह ऑपरेशन भारत की ताकत का नया चेहरा बन गया.

डिफेंस एक्सपोर्ट में कितना उछाल आया?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा निर्यात में 62% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 23,622 करोड़ रुपये के हथियार और सैन्य तकनीक का निर्यात किया था, जबकि अगले एक वर्ष में यह आंकड़ा बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. भारत अब 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है. इसके साथ ही देश में रक्षा उत्पादन कंपनियों की संख्या में भी लगभग 13% की वृद्धि हुई है, जो इस सेक्टर की मजबूती को दिखाता है.

युद्ध ने टेस्टिंग ग्राउंड का काम कैसे किया?

आमतौर पर युद्ध को सिर्फ नुकसान के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन यह हथियारों की क्षमता का असली टेस्ट भी होता है. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों और तकनीक ने शानदार प्रदर्शन किया. इस सीमित टकराव ने यह साबित किया कि भारत की स्वदेशी तकनीक अब वैश्विक स्तर की हो चुकी है. इस सफलता ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय हथियारों की विश्वसनीयता बढ़ा दी है, जिससे कई देश भारत के डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखा रहे हैं और नए सौदे आगे बढ़ रहे हैं.

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ब्रह्मोस और आकाश सिस्टम क्यों हैं खास?

ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने लगभग 90% टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट किया. वहीं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग 100% सफलता हासिल की, यानी दुश्मन की कोई भी मिसाइल या ड्रोन इसे भेद नहीं सका. इस शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया के कई देश इन सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं. वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील पर भी बातचीत जारी है. यह साबित करता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट लीडर बन रहा है.

ड्रोन कैसे बना भारत की ताकत?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय ड्रोन ने कई महत्वपूर्ण टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिनमें लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम, लश्कर-ए-तैयबा का कैंप और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने शामिल थे. रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान केवल 11 से 15 भारतीय ड्रोन ही नष्ट कर पाया. इस सफलता के बाद ड्रोन भारतीय डिफेंस सेक्टर का सबसे मजबूत ब्रांड बनकर उभरे हैं. अब कई देश भारत से ड्रोन तकनीक खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे भारत की ग्लोबल डिफेंस पहचान और मजबूत हो रही है.