ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी 'कुंठा क्लब' को क्यों है पाकिस्तान के झूठ पर भरोसा?

DNA: आज भारतीय वायुवीरों का दिन है. यानी आज इंडियन एयरफोर्स डे है. 'नभ: स्पृशं दीप्तम' के आदर्श वाक्य के साथ आसमान में भारतीय वायुसेना की ताकत की बात करने से पहले आपको उस कुंठा क्लब के बारे बता दें जो आज के दिन भी भारतीय वायुवीरों के साहस और गौरव पर सवाल उठा रहा है. कुंठा क्लब के इस नए चेहरे को आप पहचानते नहीं होंगे. इनका नाम है प्रवीण साहनी. पूर्व आर्मी ऑफिसर और वर्तमान में पत्रकार हैं. एक इंटरव्यू में प्रवीण साहनी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर टू एयर इंगेजमेंट दिखाया. यानी हवा में मार करने वाली अपनी ताकत दिखाई और अपने फाइटर जेट्स से भारतीय फाइटर जेटस को मार गिराया. पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस ताकत के प्रभावित होकर अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर चीफ को बुलाया और ये जानकारी ली कि आखिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऐसा ऑपरेशन कैसे किया. कुंठा क्लब के प्रवक्ता बने प्रवीण साहनी सबूत के तौर पर ये भी बताते हैं कि चीन के एयर चीफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे और जाना कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना ऑपरेशन चलाया.

आतंक के ट्रेनिंग सेंटर को भारत ने किया था तबाह

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पराक्रम को दुनिया देख चुकी है. पाकिस्तान में जो तबाही हुई उसके वीडियो सबूत पब्लिक डोमेन में हैं. आतंक के ट्रेनिंग सेंटर कैसे खंडहर बने. पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त हुए. भारत ने चुन-चुन कर उन जगहों को तबाह किया जिन्हें तबाह करना चाहता था. लेकिन भारत विरोधी सोच वाले संक्रमण के शिकार प्रवीण साहनी जैसे लोग जो अपने तर्क का तर्पण कर चुके हैं उन्हें वो सच दिखाई नहीं देता जो दुनिया को दिख रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके आंखों पर पाकिस्तान प्रेम का अंधेरा छाया हुआ है.

अपने हित के लिए ये कब राष्ट्रदोह की सीमा में पहुंच जाते हैं इन्हें पता भी नहीं लगता है. सवाल तर्कसंगत पूछना गलत नहीं है. लेकिन जानबूझ कर गलत तथ्यों से सहारे दुश्मन देश का महिमामंडन अपराध है. अपने सैनिकों को कमतर बताना राष्ट्रद्रोह है. भारतीय वायुसेना के शौर्य को कमतर दिखाने और पाकिस्तान के महिमामंडन के अपने पाप को सही साबित करने के लिए कुंठित प्रवीण साहनी ने कैसे खोखले तर्क दिए हैं आपको बताते हैं. कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहनी ने कहा है कि 16 सितंबर को पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने चार राफेल मार गिराने का दावा किया. पाकिस्तान ने गिराए गए राफेल के टेल पर दर्ज एयरफ्रेम का नंबर भी बताया. पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए. पाकिस्तान के इसी दावे को पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में दोहराया.

इस बीच आपको बता दें कि प्रवीण साहनी को भारत में कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत पॉप्युलर हैं. वजह है उनकी भारत विरोध सोच. पाकिस्तान से उनकी करीबी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाक आर्मी के स्टाफ कॉलेज में उनकी किताब को पढ़ाने की सिफारिश की गई थी. The Last War को पाकिस्तान के सैन्य कॉलेज में पढ़ाने की सिफारिश की गई थी.

भारत-चीन युद्ध की संभावना पर केंद्रित इस किताब को पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों के लिए रणनीतिक विश्लेषण के तौर पर जरूरी माना गया था. शायद इसलिए प्रवीण साहनी की बुद्धि पर पाकिस्तान प्रेम का पर्दा चढ़ गया है.

बता दें, पाकिस्तान कभी 5, कभी 6 और कभी 7 यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी वायुसेना ने भारत के कितने फाइटर जेट्स गिराए थे. अगर पाकिस्तान ने सचमुच एयरक्राफ्ट मार गिराया होता तो उनका कोई एक नंबर होता. ऐसा हुआ नहीं और शहबाज शरीफ के सपने में जो नंबर आया उसे उन्होंने वो बोल दिया.

बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रवीण साहनी का वीडियो ब्लॉक किया गया था क्योंकि उसमें झूठ की मात्रा बहुत ज्यादा थी. उन्होंने राफेल डील पर सवाल उठाते हुए उसे ओवरप्राइस्ड बताया था.

अपनी किताब The Last War में उन्होंने भारत को पाकिस्तान के सामने कमजोर बताया है. बता दें कि ये वही प्रवीण साहनी है जिन पर पंजाब के राज्यपाल के ADC रहते हुए मिसकंडक्ट और बदसलूकी के आरोप लगे थे लेकिन प्रवीण साहनी आज भी हमारे देश में बैठकर हमारी सेना का अपमान करते है.