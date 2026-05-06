Operation Sindoor Part-2: वो 45 सेकंड, जब पाकिस्तानी हुक्मरानों के पैरों तले खिसक गई थी जमीन, ब्रह्मोस ने तबाह कर दिया था नूर खान एयरबेस

Operation Sindoor: भारत ने 10 मई 2026 को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस सुपरसॉनिक मिसाइल से हमला किया था. इस हमले ने पाक की रातों की नींद उड़ा दी थी. पाकिस्तान वायुसेना के लिए यह मिलिट्री एयरबेस बेहद अहम माना जाता है.
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India Attack On Noor Khan Airbase: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2026 को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ. पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने वहां के बैसरन घाटी में मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया. इस हादसे के बाद एक तरफ भारतीय में गुस्सा था तो वहीं देश की सरकार किसी भी तरह पाकिस्तान से बदा लेना चाहती थी और फिर इसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिससे वह शायद ही कभी उबर पाए.
10 मई 2025 की रात, जब भारत-पाकिस्तान में लोग आराम से सो रहे थे तब भारत ने कुछ ऐसा किया, जिसने पाकिस्तान और वहां की आवाम को बुरी तरह कंपा दिया था. ये वही रात थी जब भारतीय वायुसेना ने महज 45 सेकंड में ब्रह्मोस सुपरसॉनिक मिसाइल दागकर रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान के सबसे अहम नूर खान एयर बेस को नेस्तानाबूद कर दिया था. इस सटीक हमले ने पाकिस्तानी एयरबेस का बुनियादी ढांचा, रडार, और हैंगर तबाह कर दिया था. यह हमला इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की प्लानिंग के तहत किया गया था.
इस हमले ने भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां की आर्मी के चीफ असीम मुनीर की नींद उड़ा दी थी. बता दें कि नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के चकलाला में स्थित है. यह पाक आर्मी की एयर मोबिलिटी कमांड का हेडक्वार्टर है. इसी मिलिट्री बेस से पाक एयरफोर्स एयरबोर्न रडार सिस्टम, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और सीक्रेट मिशन ऑपरेट करती है. ऐसे में नूर खान एयर बेस पाकिस्तान की स्ट्रैटजिक मिलिट्री सिस्टम का अभिन्न हिस्सा माना जाता है. यही वजह थी कि यह मिलिट्री बेस भारत के टारगेट पर था और 10 मई 2026 की रात यह बेस धुआं-धुआं हो गया.
बता दें कि इस सटीक हमले में भारत ने ब्रह्मोस के साथ, सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट, SCALP मिसाइल और स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल भी किया. पाकिस्तान ने खुद नूर खान एयरबेस पर हमले की पुष्टि करते हुए कहा था कि भारत ने 36 घंटों के अंदर तकरीबन 80 ड्रोन भेजे थे. इनमें से एक ने नूर खान एयरबेस पर सटीक निशाना साधा था. नूर खान एयरबेस पर हमला पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका साबुत हुआ क्योंकि ये वहीं मिलिट्री एयरबेस था, जहां उसकी लंबी दूरी पर हमला करने वाली मिसाइलें रखी थीं. भारत ने एक झटके में इस बेस को स्वाहा कर दिया था. पाकिस्तान के लिए इससे बुरी स्थिति यह थी कि वह भारत की ओर से मिसाइल हमलों को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा. इस हमले ने पाकिस्तान में डर फैला दिया था कि भारत इसके जरिए उसके न्यूक्लियर कमांड सेंटर को टारगेट करना चाहता है.
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