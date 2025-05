वाह भारत वाह! पहली बार इजराइल स्टाइल में भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ को गाजा बना दिया, ‌जहन्नुम से बदतर हाल तो देखो

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर जिस तरह पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नाश किया है, उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की सैन्य ताकत की चर्चा हो रही है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित बहावलपुर शहर की जब तस्वीरें और वीडियो दुनिया के सामने आए तो हर कोई भौचक्का रह गया. पाकिस्तान में तो कोहराम मच गया. 7 मई 2025 की आधी रात को भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम देकर नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले करके सबकुछ तहस-नहस कर दिया. जिसमें बहावलपुर का जैश-ए-मोहम्मद का कुख्यात गढ़ मरकज़ सुबहान अल्लाह पूरी तरह ध्वस्त हो गया.

आप भी देखें वीडियो:-

#WATCH | Visuals from the Pakistani city of Bahawalpur in Punjab province show the terror hotbed in rubble following Indian missile strikes (Source - Reuters) pic.twitter.com/yGObVca0Nv — ANI (@ANI) May 8, 2025

OPERATION SINDOOR#JusticeServed Target 2 – Gulpur Terrorist Camp at Kotli.

Distance – 30 Km from Line of Control (POJK).

Control Center and Base of Lashkar-e-Taiba (LeT)

Used for revival of terrorism in Jammu and Kashmir. DESTROYED AT 1.08 AM on 07 May 2025.… pic.twitter.com/JyYlZEAKgU — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 7, 2025

मलबे में दफन हुआ आतंक का अड्डा

बहावलपुर की सड़कों पर बिखरा मलबा, ध्वस्त मस्जिद सुबहान अल्लाह और आसपास की इमारतें इस बात का गवाह हैं कि भारतीय राफेल जेट्स और SCALP क्रूज मिसाइलों ने आतंक के आकाओं को करारा जवाब दिया है. जैश-ए-मोहम्मद का यह मुख्यालय जो 2019 के पुलवामा हमले सहित कई आतंकी साजिशों का केंद्र रहा, अब केवल धूल और राख का ढेर है. वायरल तस्वीरें और वीडिया को देखेंगे तो स्थानीय लोग और पाकिस्तानी सेना के जवान मलबे के बीच हताशा में भटकते दिख रहे हैं, भारत ने हमले के बाद फिर साफ कर दिया है कि हमारा मकसद आतंकवाद को सत्यानाश करना है.

भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को कैसे किया तबाह, आप भी देखें वीडियो:-

OPERATION SINDOOR#JusticeServed Target 3 – Mehmoona Joya Terrorist Camp at Sialkot.

Distance – 12 Km from International boundary.

Key training centre of Hizbul Mujahideen.

Used as control centre for revival of terrorism in Jammu and Kashmir. DESTROYED AT 1.11 AM on 07 May… pic.twitter.com/HO0MN3ggZY — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 7, 2025

OPERATION SINDOOR#JusticeServed Target 1 – Abbas Terrorist Camp at Kotli.

Distance – 13 Km from Line of Control (POJK).

Nerve Centre for training suicide bombers of Lashkar-e-Taiba (LeT).

Key training infrastructure for over 50 terrorists. DESTROYED AT 1.04 AM on 07 May 2025.… pic.twitter.com/OBF4gTNA8q — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 7, 2025

पहलगाम का बदला, भारत का प्रहार ऑपरेशन सिंदूर

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी. इसके बाद भारत ने इस हमले की साजिश रचने वाले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर इस तरह कोहराम मचाया, जिसके बाद पूरी पाकिस्तान बौरा गई है. ऑपरेशन सिंदूर में 90 से अधिक आतंकवादी ढेर हुए, जिसमें जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और चार करीबी सहयोगी भी शामिल हैं. बहावलपुर की तस्वीरों में अस्पतालों के बाहर घायलों की भीड़ और मलबे से निकलते शव के बाद अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट दी है.