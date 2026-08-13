'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय वायुसेना के आगे लाचार दिखे पाक के अमेरिकी जेट, पूर्व IAF अधिकारी का बड़ा खुलासा

भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य टकराव के दौरान भारतीय वायुसेना ने जिस तरह पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसने पड़ोसी देश की वायु रक्षा और लड़ाकू विमानों की क्षमता पर कई सवाल खड़े किए. अब उस अभियान से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां एक बार फिर चर्चा में हैं. खास तौर पर पाकिस्तान के अमेरिकी मूल के एफ-16 लड़ाकू विमानों को लेकर भारतीय पक्ष से सामने आए दावों ने सैन्य हलकों का ध्यान खींचा है.
यह आकलन पाकिस्तान वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के हवाले से Military Watch Magazine ने प्रकाशित किया है. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत ने 7 मई से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. इसके बाद दोनों देशों के बीच कई दिनों तक हवाई और मिसाइल हमले हुए. भारतीय वायुसेना ने बाद में दावा किया कि उसकी कार्रवाई का असर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों तक भी पहुंचा. इस रिपोर्ट के मुताबिक, F-16 पर इस्तेमाल होने वाली AIM-120C-5 मिसाइल की प्रभावी मारक क्षमता करीब 100 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है. हालांकि, वास्तविक लड़ाई में यह दूरी लक्ष्य की गति, दिशा और विमान की अपनी स्थिति जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है.
पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का बेड़ा एक ही तरह के विमानों पर निर्भर नहीं है. इसमें अमेरिकी F-16 के साथ चीन से मिले JF-17 और J-10C भी शामिल हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान की वायुसेना में धीरे-धीरे अमेरिकी विमानों की जगह चीनी प्लेटफॉर्म का महत्व बढ़ता दिखाई दे रहा है. JF-17 अब पाकिस्तान के लड़ाकू बेड़े का अहम हिस्सा बन चुका है. वहीं J-10C को भी लगातार शामिल किया जा रहा है. इन नए विमानों में आधुनिक रडार और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसी क्षमताएं मौजूद हैं.
पाकिस्तान के F-16 बेड़े की उम्र को देखते हुए इसके भविष्य को लेकर अटकलें लगातार बढ़ी हैं. Military Watch Magazine के मुताबिक, इन विमानों को 2030 के दशक के मध्य तक चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने की संभावना पर चर्चा होती रही है. पुराने विमानों के मामले में केवल उनकी उम्र ही चुनौती नहीं होती. लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की लागत भी बढ़ सकती है. इसके मुकाबले नए चीनी लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के लिए अपेक्षाकृत आधुनिक और किफायती विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान भविष्य में चीन से J-35 जैसे पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. अगर ऐसा होता है तो उसकी वायुसेना की संरचना में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
पाकिस्तान ने F-16 विमानों को 1980 के दशक की शुरुआत में अपनी वायुसेना में शामिल करना शुरू किया था. उस दौर में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के साथ संघर्ष के दौरान इन विमानों का इस्तेमाल किया गया. बाद के वर्षों में F-16 के कई अपग्रेड किए गए. 2000 के दशक में हुए आधुनिकीकरण के बाद इनमें आधुनिक रडार और हवा से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइलों की क्षमता बढ़ी. इससे पाकिस्तानी F-16 को भारतीय लड़ाकू विमानों के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिली. हालांकि, भारत की तरफ से Su-30MKI जैसे भारी और अधिक सक्षम लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद मुकाबला फिर बदल गया. Su-30MKI में शक्तिशाली रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और अधिक हथियार ले जाने की क्षमता जैसी खूबियां हैं.
भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 के सैन्य टकराव के दौरान भी F-16 विमानों की भूमिका काफी चर्चा में रही थी. उस समय दोनों देशों ने हवाई कार्रवाई को लेकर अलग-अलग दावे किए थे. लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना में चीनी मूल के JF-17 Block III और J-10C की मौजूदगी ने तस्वीर काफी बदल दी. खास तौर पर J-10C को आधुनिक रडार और लंबी दूरी की PL-15 मिसाइल के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है.
PL-15 मिसाइल को लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में गिना जाता है. Jane's Defence के आकलन के हवाले से रिपोर्ट में इसकी अधिकतम मारक दूरी करीब 300 किलोमीटर तक बताई गई है. हालांकि, किसी भी मिसाइल की वास्तविक युद्धक दूरी परिस्थितियों के हिसाब से उसके अधिकतम दावे से काफी अलग हो सकती है. इस मिसाइल की आधुनिक रडार सीकर तकनीक को भी इसकी प्रमुख खूबियों में माना जाता है. यही कारण है कि J-10C और PL-15 का संयोजन पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण क्षमता माना जाता है.
2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी पक्ष की ओर से भारतीय राफेल विमानों को मार गिराने के दावे भी सामने आए थे. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और भारत ने कई राफेल विमानों को मार गिराने के पाकिस्तानी दावे को खारिज किया था. इसलिए इस हिस्से को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के दावों और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध प्रमाणों को अलग-अलग देखना जरूरी है.
भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुआ सैन्य टकराव चार दिनों तक चला. भारत ने इसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया. इसकी शुरुआत 7 मई 2025 को हुई और 10 मई तक दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां जारी रहीं. इस संघर्ष की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था. हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की. भारत का कहना था कि कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था. इसके बाद दोनों देशों के बीच मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों से जुड़ी सैन्य गतिविधियां तेज हुईं.
पाकिस्तान की वायुसेना के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने और नए लड़ाकू विमानों के बीच संतुलन बनाने की है. F-16 लंबे समय से उसके लड़ाकू बेड़े का भरोसेमंद हिस्सा रहा है, लेकिन JF-17, J-10C और संभावित J-35 जैसे नए प्लेटफॉर्म आने से उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं. ऐसे में आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के हवाई बेड़े में अमेरिकी F-16 की भूमिका कितनी रह जाती है और चीनी लड़ाकू विमान उसकी जगह कितनी तेजी से लेते हैं, यह दक्षिण एशिया के हवाई शक्ति संतुलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा.