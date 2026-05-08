पाकिस्तान के रडार स्टेशन पर गिरती भारतीय मिसाइल... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद पहली बार सामने आई तस्वीर

Pakistan Radar Destroyed: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के क्षतिग्रस्त एयर डिफेंस रडार का वीडियो पहली बार जारी किया. सेना, वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे भारत की नई आक्रामक रक्षा नीति का प्रतीक बताया. अधिकारियों के मुताबिक, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने और रडार सिस्टम तबाह किए गए थे.
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Operation Sindoor Anniversary: भारतीय सेना ने 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पहली वर्षगांठ के मौके पर पहली बार पाकिस्तान के क्षतिग्रस्त एयर डिफेंस रडार की तस्वीर और वीडियो फुटेज सार्वजनिक किया है. यह फुटेज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जयपुर में आयोजित जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी की गई डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है. वीडियो में पाकिस्तान के चुनियान क्षेत्र में स्थित एक एयर डिफेंस रडार साइट के क्षतिग्रस्त रडार हेड को दिखाया गया है. भारतीय सेना के अनुसार, यह कार्रवाई 2025 में चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान की गई थी.
यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी. भारतीय सेना ने दावा किया था कि इस अभियान में पाकिस्तान के 11 आर्मी बेस और कई एयर डिफेंस रडार सिस्टम को निशाना बनाकर निष्क्रिय किया गया. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, जारी फुटेज भारत की प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता और दुश्मन के रडार नेटवर्क को सटीक तरीके से ध्वस्त करने का बड़ा प्रमाण माना जा रहा है. सेना द्वारा किसी सैन्य अभियान के बाद इस तरह का वीडियो सबूत सार्वजनिक करना पहली बार माना जा रहा है.
Just in: Indian military for the first time releases picture of damaged Pakistani radar. The picture is from Indian Military video released a short while ago on one year anniversary of Operation Sindoor. pic.twitter.com/HYH7De91l9
Sidhant Sibal (@sidhant) May 7, 2026
इससे पहले, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार ने सेना को स्पष्ट दिशा-निर्देश और पूरी पेशेवर स्वतंत्रता दी थी, जिसके चलते ऑपरेशन बेहद सटीक और प्रभावी तरीके से अंजाम दिया गया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह विफल रहा. जनरल घई ने बताया कि ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए 65 प्रतिशत से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी थे, जो आत्मनिर्भर भारत की सैन्य क्षमता को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंततः बातचीत की अपील करनी पड़ी और भारत ने यह साफ कर दिया कि उसकी संप्रभुता की रक्षा हर हाल में की जाएगी. उनके शब्दों में, ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है.
वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश भारती ने कहा कि भारतीय सेना की नीति जीयो और जीने दो की है, लेकिन अगर कोई भारत की शांति को कमजोरी समझेगा तो जवाब निर्णायक होगा. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हर गतिविधि पर पहले से नजर रखी गई थी और वायु शक्ति ने पूरे अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई. उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भरता भविष्य का रास्ता है और भारतीय वायुसेना ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ के तहत स्वदेशी क्षमताओं को तेजी से मजबूत कर रही है.
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वहीं, नौसेना की ओर से वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान बैटल कैरियर ग्रुप, पनडुब्बियों और अन्य सामरिक संसाधनों की तैनाती की गई थी. नौसेना ने समुद्री मार्गों पर दबाव बनाकर पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को कमजोर किया. उन्होंने कहा कि इस अभियान ने भारत की समुद्री शक्ति और तैयारी को वैश्विक स्तर पर साबित कर दिया.
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