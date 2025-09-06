सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर
Advertisement
trendingNow12910570
Hindi Newsदेश

सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर

Operation Sindoor: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर लिखी एक किताब को लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन 10 मई को खत्म नहीं हुआ बल्कि आगे भी जारी रहा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 06, 2025, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर

India Pakistan Conflict: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर लिखी एक किताब के लॉन्च के मौके पर कहा, आप सोच रहे होंगे कि Operation Sindoor 10 मई को खत्म हो गया था लेकिन ऐसा नहीं है. यह ऑपरेशन आगे भी जारी रहा क्योंकि कई फैसले लेना बाकी थे जिसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता. उन्होंने कहा कि यह किताब 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना को मिली पूरी आजादी राजनीतिक स्पष्टता और निर्णायक कार्रवाई के लिए बनाए गए सैन्य-राजनीतिक लक्ष्यों के बारे में गहराई से बताती है. 

ऑपरेशन सिंदूर में क्या थी भारत की कार्रवाई?
भारत ने 22 अप्रैल को Pahalgam Attack का जवाब देते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. उन्होंने कहा, लेखक ने इस किताब में उन बातों को भी लिखा जिनके बारे में लोग आमतौर पर बात नहीं करते, खासकर सेना के लोग. उन्होंने इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों का धन्यवाद किया.

यह भी पढ़ें: कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत? आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है आगे का रास्ता

Add Zee News as a Preferred Source

GST में बदलाव पर क्या बोले सेना प्रमुख?
भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने GST में बदलावों के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि, इससे सेना से जुड़ा स्टार्टअप और छोटे-मोटे उद्योगों (MSME) तो और बढ़ावा मिलेगा. आगे उन्होंने कहा, इससे रिसर्च और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा और सेना का आधुनिक होने में मदद मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: DNA: जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय

किन चीजों में होगा फायदा?
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि, इससे ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को बहुत फायदा पहुंचेगा. बता दें कि, कोई सैन्य हथियार, विमान या डिवाइस पर लगने वाले GST को पूरी तरह से हटा दिया गया है. इसके अलावा, ड्रोन पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

operation sindoor

Trending news

ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
Jammu and Kashmir
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
Maharashtra news
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
;