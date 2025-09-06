सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर

India Pakistan Conflict: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर लिखी एक किताब के लॉन्च के मौके पर कहा, आप सोच रहे होंगे कि Operation Sindoor 10 मई को खत्म हो गया था लेकिन ऐसा नहीं है. यह ऑपरेशन आगे भी जारी रहा क्योंकि कई फैसले लेना बाकी थे जिसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता. उन्होंने कहा कि यह किताब 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना को मिली पूरी आजादी राजनीतिक स्पष्टता और निर्णायक कार्रवाई के लिए बनाए गए सैन्य-राजनीतिक लक्ष्यों के बारे में गहराई से बताती है.

ऑपरेशन सिंदूर में क्या थी भारत की कार्रवाई?

भारत ने 22 अप्रैल को Pahalgam Attack का जवाब देते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. उन्होंने कहा, लेखक ने इस किताब में उन बातों को भी लिखा जिनके बारे में लोग आमतौर पर बात नहीं करते, खासकर सेना के लोग. उन्होंने इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों का धन्यवाद किया.

GST में बदलाव पर क्या बोले सेना प्रमुख?

भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने GST में बदलावों के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि, इससे सेना से जुड़ा स्टार्टअप और छोटे-मोटे उद्योगों (MSME) तो और बढ़ावा मिलेगा. आगे उन्होंने कहा, इससे रिसर्च और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा और सेना का आधुनिक होने में मदद मिलेगी.

किन चीजों में होगा फायदा?

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि, इससे ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को बहुत फायदा पहुंचेगा. बता दें कि, कोई सैन्य हथियार, विमान या डिवाइस पर लगने वाले GST को पूरी तरह से हटा दिया गया है. इसके अलावा, ड्रोन पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है.