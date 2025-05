Operation Sindoor: कराची पोर्ट पर हमले की थी पूरी तैयारी, बस इशारे भर की थी देर; नौसेना का खुलासा

Operation Sindoor: भारती सेना ने 7 मई को ऑपरेश सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की. इसके बाद जो हालात बने उस पर तीनों सेनाओं ने रविवार ( 11 मई ) को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी दी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेवी के डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन (DGNO) वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने बताया कि भारतीय नौसेना 9 मई की रात को पाकिस्तान की समुद्री सरहद में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों और कराची बंदरगाह जैसे बड़े ठिकानों को तबाह करने के लिए पूरी तरह तैयार थी. उन्होंने कहा कि नौसेना को सिर्फ सरकार के हुक्म का इंतजार था.

वाइस एडमिरल प्रमोद ने कहा कि भारतीय नौसेना में इतनी ताकत है कि वो ये सब आसानी से कर सकती है. साथ ही, DGNO प्रमोद ने चेतावनी देते हुए कहा कि 'पाकिस्तान अगर एक कदम भी गलत उठाएगा, तो उसे पता है कि हमारा जवाब क्या होगा?'

#WATCH | Delhi: #OperationSindoor | Vice Admiral AN Pramod says, "In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier battle group, surface forces, submarines and… pic.twitter.com/ECYUWUpjoj

— ANI (@ANI) May 11, 2025