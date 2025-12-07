Advertisement
trendingNow13032786
Hindi Newsदेश

'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा

नौसेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी अप्रत्याशित हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं. हमने अपनी कोई एक्टविटी बंद नहीं की है. सुबकुछ पहले की तरह है. इसी का नतीजा है कि हम अगले साल फरवरी महीने में विशाखपत्तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं जिसमें 55 से अधिक देशों की नौसेना हिस्सा लेने जा रही है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा

इंडियन नेवी के वाइस चीफ संजय वात्सायन का दावा है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है. हम अभी भी पूरी तैयारी के साथ तैनाती पर हैं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय नेवी के 40 से ज्यादा समुद्री जहाज लगे थे. हम लगातार इन जहाजों से पाकिस्तान की मॉनीटरिंग कर रहे थे. इन्ही तैनात जहाजों की वजह से पाकिस्तानी नेवी भारत-पाक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाई. अगर ये लड़ाई ज्यादा दिनों तक चलती तो भारतीय नेवी पूरी तरह से आगे आ जाती. ठीक इसी तरह से हम चीन पर भी मॉनीटरिंग कर रहे हैं और उसकी हर हरकत पर नजरें बनाए हुए हैं. भारतीय नेवी हर तरह से काम के लिए हर समय तैयार है. 

नौसेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी अप्रत्याशित हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं. हमने अपनी कोई एक्टविटी बंद नहीं की है. सुबकुछ पहले की तरह है. इसी का नतीजा है कि हम अगले साल फरवरी महीने में विशाखपत्तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं जिसमें 55 से अधिक देशों की नौसेना हिस्सा लेने जा रही है. वाइस नेवी चीफ ने आगे बताया कि ठीक इसी तरह से कहा कि हमारी नजर हिन्द महासागर में चीन की हर हरकत पर है. हमें उनके बारे में पता है कि वो क्या कर रहे हैं. उन्होंने ये भी बताया कि हमें इस बात की भी जानकारी है कि कब वो हिंद महासागर में आ रहे है और कब जा रहें है? 

INS मॉडल के उद्घाटन में पहुंचे थे नेवी वाइस चीफ
इंडियन नेवी के वाइस चीफ संजय वात्सायन मोहाली के महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्स इंस्टिट्यूट में INS कोची के एक मॉडल का बच्चों के लिए उद्घाटन के दौरान पहुंचे थे. इसी समय मीडिया बातचीत करते हुए वाइस चीफ ने कहा कि यहां पर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्टिट्यूट चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी गिनती में आर्मी के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिग-21 से बच्चे ज्यादा उत्साहित होंगे
इस जगह पर मिग 21 और टैंक का एक-एक मॉडल जहां पर लगा हुआ है और वहीं पर बच्चों की ओर से और स्टाफ की ओर से मांग की गई थी कि मिग21 और टैंक के अलावा जहां पर नेवी का एक स्केल मॉडल लगना चाहिए. नेवी चीफ ने बताया कि इसी वजह से हमने आज यहां पर उस मॉडल को लगाया है जिससे बच्चों को और भी ज्यादा उत्साह मिलेगा. ऑपरेशन सिन्दूर पर बोलते हुए वॉइस चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय नेवी के 40 से ज्यादा समुद्री जहाज लगे थे.

यह भी पढ़ेंः कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

operation sindoor

Trending news

'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा
operation sindoor
'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा
भारत का बेहद खतरनाक स्कूली रास्ता! जहां बच्चे रोज देते हैं बाघ और तेंदुओं को चकमा
Karnataka News
भारत का बेहद खतरनाक स्कूली रास्ता! जहां बच्चे रोज देते हैं बाघ और तेंदुओं को चकमा
मुंबई के 4 वार्डों में अचानक कैसे बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर? कहीं मतदाता गायब
Mumbai News
मुंबई के 4 वार्डों में अचानक कैसे बढ़ गए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर? कहीं मतदाता गायब
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
IndiGo crisis
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
IndiGo crisis
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
Arvind Kejriwal
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
Sunali Khatun
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?