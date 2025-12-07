'खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चीन की हरकतों पर... इंडियन नेवी के वाइस चीफ का दावा

नौसेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी अप्रत्याशित हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं. हमने अपनी कोई एक्टविटी बंद नहीं की है. सुबकुछ पहले की तरह है. इसी का नतीजा है कि हम अगले साल फरवरी महीने में विशाखपत्तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं जिसमें 55 से अधिक देशों की नौसेना हिस्सा लेने जा रही है.
इंडियन नेवी के वाइस चीफ संजय वात्सायन का दावा है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है. हम अभी भी पूरी तैयारी के साथ तैनाती पर हैं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय नेवी के 40 से ज्यादा समुद्री जहाज लगे थे. हम लगातार इन जहाजों से पाकिस्तान की मॉनीटरिंग कर रहे थे. इन्ही तैनात जहाजों की वजह से पाकिस्तानी नेवी भारत-पाक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाई. अगर ये लड़ाई ज्यादा दिनों तक चलती तो भारतीय नेवी पूरी तरह से आगे आ जाती. ठीक इसी तरह से हम चीन पर भी मॉनीटरिंग कर रहे हैं और उसकी हर हरकत पर नजरें बनाए हुए हैं. भारतीय नेवी हर तरह से काम के लिए हर समय तैयार है.
INS मॉडल के उद्घाटन में पहुंचे थे नेवी वाइस चीफ
इंडियन नेवी के वाइस चीफ संजय वात्सायन मोहाली के महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्स इंस्टिट्यूट में INS कोची के एक मॉडल का बच्चों के लिए उद्घाटन के दौरान पहुंचे थे. इसी समय मीडिया बातचीत करते हुए वाइस चीफ ने कहा कि यहां पर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्टिट्यूट चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी गिनती में आर्मी के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है.
मिग-21 से बच्चे ज्यादा उत्साहित होंगे
इस जगह पर मिग 21 और टैंक का एक-एक मॉडल जहां पर लगा हुआ है और वहीं पर बच्चों की ओर से और स्टाफ की ओर से मांग की गई थी कि मिग21 और टैंक के अलावा जहां पर नेवी का एक स्केल मॉडल लगना चाहिए. नेवी चीफ ने बताया कि इसी वजह से हमने आज यहां पर उस मॉडल को लगाया है जिससे बच्चों को और भी ज्यादा उत्साह मिलेगा. ऑपरेशन सिन्दूर पर बोलते हुए वॉइस चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय नेवी के 40 से ज्यादा समुद्री जहाज लगे थे.
