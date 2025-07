Operation Sindoor: डेढ़ लाख रुपये खर्च करके आया हूं... ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चल रही थी डिबेट, अचानक गूंजने लगी आवाज

Parliament Debate Operation Sindoor: संसद में दो दिन से ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी डिबेट देखने को मिल रही है. 29 जुलाई को दोपहर में 2.50 बजे के करीब अचानक एक आवाज गूंजने लगी. उस समय महाराष्ट्र के कल्याण से शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे बोल रहे थे. कैमरा उन्हें ही कवर कर रहा था फिर कौन बोलने लगा? उन्होंने कहा कि मैं डेढ़ लाख रुपया एक दिन के लिए देकर आया हूं. मुझे बोलने दीजिए.

दरअसल, उसी समय विपक्ष की साइड में कई सदस्य खड़े होकर शोर मचा रहे थे. यह शख्स वेल के पास स्पीकर के ठीक सामने खड़े थे. कौन थे वो? उन्होंने हाथ से भी कुछ इशारा किया जिसका स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया. तिहाड़ से सीधे लोकसभा आए वह जम्मू-कश्मीर के बारामुला से सांसद इंजीनियर रशीद थे.

Poor boy Engineer Rashid saying he spent ₹1.5 lakh to come to Delhi but he's not being allowed to speak

Asks Shrikant Shinde - "ruko beta" while he's praying to speaker

Marathi sentence heard in background, let's take him with us in the evening (sandhyakali gheun jau tyala) pic.twitter.com/uGeXc04THd

— Nitin Chavan (@a20nitin) July 29, 2025