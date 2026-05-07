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Hindi Newsदेशसरकार के केवल दो निर्देश थे..., ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद तत्कालीन DGMO ने सुनाई वीरता की कहानी

'सरकार के केवल दो निर्देश थे...', ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद तत्कालीन DGMO ने सुनाई वीरता की कहानी

Operation Sindoor Anniversary: ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर पूर्व डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेना के जवानों के साहस को याद किया. पीसी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई अंत नहीं था, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 07, 2026, 02:33 PM IST
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'सरकार के केवल दो निर्देश थे...', ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद तत्कालीन DGMO ने सुनाई वीरता की कहानी

Operation Sindoor Press Conference: 6-7 मई 2025 की रात पाकिस्तान शायद कभी भूल पाएगा, यह वही तारीख थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी मिला दिया था. साथ ही 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दी थी. ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर पूर्व डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेना के जवानों के साहस को याद किया, पीसी में बोलते लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर कोई अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी. उस दौरान सरकार के केवल दो निर्देश थे. 

पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा रक्षा

इसके अलावा कहा कि एक साल बाद, हम सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि उसके पीछे के सिद्धांत को भी याद करते हैं. भारत अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की रक्षा प्रोफेशनल तरीके से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा. साथ ही साथ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को हुए आज से एक साल हो गया है, और उस समय के DGMO के तौर पर, मैं इसे न सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन मानता हूं, बल्कि शायद भारत की स्ट्रैटजिक यात्रा में एक अहम पल भी मानता हूं.

 

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सरकार ने दिए थे दो निर्देश

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत सोच-समझकर और सही तरीके से अपने पुराने तरीकों और तरीकों से आगे बढ़कर लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ हमारी इंटरनेशनल सीमा के पार आतंक को टारगेट किया. सटीकता, अनुपात और मकसद की स्पष्टता के साथ, यह एक देश का पक्का इरादा, जिम्मेदारी और स्ट्रैटजिक संयम का बयान था. शुरू से ही, सरकार ने हमें दो साफ निर्देश दिए, साफ राजनीतिक-सैन्य लक्ष्य और इन्हें पाने के लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. 

 

जरूरी चीजें सौंपी गई थीं

आतंकियों के पूरे नेटवर्क (टेरर इकोसिस्टम) को खत्म करना या कमजोर करना, उनकी योजना बनाने की प्रक्रिया को रोकना, इन ठिकानों से भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना का मकसद साफ-साफ बताया गया था. जबकि आर्म्ड फोर्सेज को इस ऑपरेशन की प्लानिंग करने और उसे पूरा करने के लिए जरूरी चीजें सौंपी गई थीं. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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Operation Sindoor Anniversary

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