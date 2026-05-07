'सरकार के केवल दो निर्देश थे...', ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद तत्कालीन DGMO ने सुनाई वीरता की कहानी

Operation Sindoor Press Conference: 6-7 मई 2025 की रात पाकिस्तान शायद कभी भूल पाएगा, यह वही तारीख थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी मिला दिया था. साथ ही 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दी थी. ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर पूर्व डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेना के जवानों के साहस को याद किया, पीसी में बोलते लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर कोई अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी. उस दौरान सरकार के केवल दो निर्देश थे.

पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा रक्षा

इसके अलावा कहा कि एक साल बाद, हम सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि उसके पीछे के सिद्धांत को भी याद करते हैं. भारत अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की रक्षा प्रोफेशनल तरीके से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा. साथ ही साथ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को हुए आज से एक साल हो गया है, और उस समय के DGMO के तौर पर, मैं इसे न सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन मानता हूं, बल्कि शायद भारत की स्ट्रैटजिक यात्रा में एक अहम पल भी मानता हूं.

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Rajasthan: At the press conference on the anniversary of Operation Sindoor, Lt Gen Rajiv Ghai says, "With precision, proportionality and a clarity of purpose, it was a statement of resolve, responsibility and strategic restraint by a nation. From the outset, the… pic.twitter.com/cPPZEanen1 May 7, 2026

सरकार ने दिए थे दो निर्देश

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत सोच-समझकर और सही तरीके से अपने पुराने तरीकों और तरीकों से आगे बढ़कर लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ हमारी इंटरनेशनल सीमा के पार आतंक को टारगेट किया. सटीकता, अनुपात और मकसद की स्पष्टता के साथ, यह एक देश का पक्का इरादा, जिम्मेदारी और स्ट्रैटजिक संयम का बयान था. शुरू से ही, सरकार ने हमें दो साफ निर्देश दिए, साफ राजनीतिक-सैन्य लक्ष्य और इन्हें पाने के लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी.

Jaipur, Rajasthan: "Sirf hungama khada karna mera maqsad nahi. Meri koshish hai ki yeh soorat badalni chahiye. Operation Sindoor was not an end. It was just the beginning. India's fight against terror will go on. A year on, we remember not just the operation but also the… pic.twitter.com/87mV8GnTWo May 7, 2026

जरूरी चीजें सौंपी गई थीं

आतंकियों के पूरे नेटवर्क (टेरर इकोसिस्टम) को खत्म करना या कमजोर करना, उनकी योजना बनाने की प्रक्रिया को रोकना, इन ठिकानों से भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना का मकसद साफ-साफ बताया गया था. जबकि आर्म्ड फोर्सेज को इस ऑपरेशन की प्लानिंग करने और उसे पूरा करने के लिए जरूरी चीजें सौंपी गई थीं. (ANI)